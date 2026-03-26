Reggio, caos Polizia Locale, Quartuccio: «pronti a chiamare il Prefetto»

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Reggio Calabria, caos Polizia Locale, il consigliere Filippo Quartuccio: «carenze istituzionali, pronti a chiamare il Prefetto». Il consigliere comunale lamenta l’assenza del dg, del sindaco ff e dell’assessore.

Toni duri, senza sconti, e una linea chiara: andare fino in fondo. È quella tracciata dal presidente della Commissione Bilancio e Personale, Filippo Quartuccio, al termine della seduta odierna che ha rimesso al centro una delle questioni più delicate per l’Ente, quella legata al personale del Comando di Polizia Locale. Da Casa Riformista dunque arriva una nuova bordata alla maggioranza di centrosinistra. Fuoco amico già arrivato negli scorsi giorni dopo la nomina al vertice del Cda di Sorical di Demetrio Naccari Carlizzi.

LE ASSENZE AI VERTICI E IL VUOTO ISTITUZIONALE

Una riunione che avrebbe dovuto segnare un momento di confronto istituzionale pieno e responsabile, ma che si è invece trasformata nell’ennesima occasione mancata. A pesare come un macigno, infatti, è stata l’assenza del Direttore Generale, del Sindaco facente funzioni e dell’Assessore competente, regolarmente convocati ma non presenti. Un vuoto che Quartuccio non esita a definire grave, sia sul piano politico che istituzionale.

A rappresentare l’amministrazione, soltanto la Segretaria Generale, affiancata dai rappresentanti sindacali di CGIL e CISL, che hanno ribadito criticità già note ma ancora irrisolte.

IL NODO DEGLI ORDINI DI SERVIZIO E IL MALCONTENTO SINDACALE

Sul tavolo, in particolare, la questione degli ordini di servizio, ritenuti dalle organizzazioni sindacali illegittimi e penalizzanti per i lavoratori. Un nodo che continua a restare irrisolto, mentre cresce il malcontento e si acuisce la distanza tra amministrazione e personale. Il quadro emerso è preoccupante e restituisce l’immagine di una macchina amministrativa in difficoltà, dove il confronto fatica a trovare interlocutori istituzionali.

L’ULTIMATUM DI QUARTUCCIO E LA MINACCIA DI ADIRE AL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Ed è proprio su questo punto che Quartuccio affonda il colpo, parlando di un atteggiamento non più tollerabile, che rischia di minare non solo l’efficienza del servizio ma anche i principi di trasparenza e rispetto delle istituzioni. Da qui, la presa di posizione netta: se nella prossima seduta, già fissata per venerdì 27, dovesse ripetersi lo stesso scenario di assenze, la Commissione è pronta ad alzare il livello dello scontro istituzionale. Sul tavolo, la richiesta di un incontro con il Prefetto, per rappresentare formalmente una situazione che viene definita ormai insostenibile. Una linea dura, dunque, che segna un cambio di passo e apre a possibili sviluppi istituzionali nelle prossime ore. Per Quartuccio, il tempo delle attese è finito. Ora servono risposte. E soprattutto, presenza.