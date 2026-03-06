Ponte sullo Stretto, Salvini tira dritto: «Nessuna nuova gara»

3 minuti per la lettura

Il ministro Salvini in Senato: «Continuità amministrativa per il Ponte sullo Stretto, importo invariato a 13,5 miliardi». Nicita: «Risposta parziale»

«Non è necessario procedere con una nuova procedura di gara per la progettazione e la realizzazione del Ponte sullo Stretto». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo ieri, giovedì 5 marzo 2026, in Senato a una interrogazione del dem Antonio Nicita.

SALVINI IN SENATO: PONTE SULLO STRETTO, NON SERVE NUOVA GARA

«Il percorso seguito è quello della continuità amministrativa e della valorizzazione degli atti già validamente adottati, nel pieno rispetto della normativa vigente nazionale ed europea. Le interlocuzioni con la Commissione europea sono quotidiane e sono state inviate tutte le risposte ai quesiti posti – ha detto Salvini – È stato ulteriormente rafforzato il coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte. Sul fronte nazionale, sono in corso le interlocuzioni tecniche sugli aspetti finanziari dell’opera. Resta in ogni caso fermo l’importo complessivo dell’opera, pari a 13,5 miliardi di euro, già previsto e assicurato nell’ambito della programmazione finanziaria. Parallelamente proseguono in modo costante e costruttivo, come già detto, le interlocuzioni con la Commissione europea, sia sugli aspetti ambientali, sia su quelli relativi alla disciplina degli appalti pubblici».

MOTORE DI UN AMPIO PIANO DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE



«Il Governo è determinato ad andare avanti, perché il Ponte sullo Stretto non è un’opera isolata, ma il motore di un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale. Stiamo infatti investendo, come lei sicuramente saprà e come mai accaduto in precedenza, 22 miliardi di euro in Calabria. Ricordo che, ad esempio, sulla strada statale 106, che i calabresi conoscono, stiamo investendo 3 miliardi e 800 milioni di euro, in questi tre anni, a fronte del miliardo in tutti gli anni precedenti, con Governi a lei sicuramente più vicini. In Sicilia ci sono cantieri aperti per 27 miliardi di euro (e i cittadini li vedono) su strade, ferrovie, autostrade, edilizia e reti idriche – ha proseguito Salvini – A questo si affianca l’attenzione quotidiana dei problemi reali delle comunità locali».

SALVINI, DOPO MALTEMPO MESSE A DISPOSIZIONE RISORSE PER OLTRE UN MILIARDO DI EURO

«Proprio la settimana scorsa ho incontrato il residente della Regione Siciliana, l’amministratore delegato di Anas e il sindaco del Comune di Niscemi, confermando la volontà di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza e la riqualificazione di alcune strade provinciali nel territorio di Niscemi, colpite da gravi eventi franosi. Ricordo a questo proposito che, dall’inizio dell’emergenza causata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sicilia e Sardegna, sono state già messe a disposizione risorse per oltre 1,2 miliardi di euro».

PONTE SULLO STRETTO, NICITA: «NON CHIEDO DATA MENSILE, MA ALMENO L’ANNO»



Una risposta che non ha soddisfatto il senatore Nicita, soprattutto perché parziale. «Una delle mie domande era semplice: il decreto fantasma sarà pubblicato? (il riferimento è al decreto del 5 febbraio, adottato dopo i rilievi della Corte dei Conti e ancora non pubblicato, ha detto il dem, in Gazzetta ufficiale, ndr). Non chiedo la data mensile, ma almeno l’anno. Stiamo parlando di un’opera pluriennale. Il tema ovviamente non è: Ponte sì o Ponte no. È piuttosto “Ponte boh”, non solo dal punto di vista delle risorse» ha detto Nicita.