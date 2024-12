2 minuti per la lettura

La Metrocity Reggio Calabria ha avviato lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade della zona Jonica 2, per un investimento di oltre 379mila euro.

REGGIO CALABRIA- La Città metropolitana di Reggio Calabria ha dato il via a importanti lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade provinciali, garantendo così maggiore sicurezza e fluidità alla circolazione.

Le strade provinciali che verranno messe in sicurezza sono quelle della zona jonica 2. Quindi riguarderanno le Sp 88, 93, 120, 124 dism, 122 dism, 05- 85. L’importo complessivo per gli interventi è di 379.217,65 euro . Alla consegna dei cantieri erano presenti il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il consigliere metropolitano Salvatore Fuda. Ma, anche i funzionari del settore viabilità di Palazzo Alvaro e della ditta esecutrice.

I lavori di manutenzione delle strade della zona 2 Jonica previsti dalla metrocity dureranno circa 300 giorni, prevedono il ripristino del manto stradale, la sistemazione delle cunette e l’eliminazione di eventuali pericoli, come ad esempio smottamenti o buche. «L’intero comprensorio attendeva da tempo questa notizia, ma soprattutto gli amministratori locali possono tranquillizzare i propri concittadini, per la sicurezza degli stessi». Ha dichiarato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace. «L’attenzione sulla viabilità interna resta tra gli obiettivi programmatici del sindaco Giuseppe Falcomatà, si tratta – ha aggiunto- di interventi che puntano a garantire maggiore sicurezza nei trasporti alle comunità, a tutti coloro, che per diversi motivi, svolgono le proprie attività lontano da casa».

Per mettere in sicurezza i tratti di strada oggetto di intervento e ripristinare in maniera appropriata la sede stradale. Sono previsti interventi di natura invasiva ma anche alcune disposizioni di carattere manutentivo. «Il territorio e le nostre strade – ha evidenziato il vicesindaco metropolitano – hanno bisogno di una costante attenzione. Questo al fine di evitare il più possibile situazioni di pericolo per il traffico veicolare coinvolto. Diversi sono stati negli anni i numerosi incidenti stradali che hanno visto coinvolti giovani e meno giovani. Ed è per questo motivo che il nostro impegno – ha concluso Versace- deve essere sempre più proiettato verso gli ultimi. Coloro che non hanno avuto fino grandi chance ma che meritano la stessa dignità di altri territori».