2 minuti per la lettura

Il segreto dei centenari di Molochio in provincia di Reggio Calabria finisce in copertina sul National Geographic

MOLOCHIO (REGGIO CALABRIA) – Qual è il segreto della longevità alle pendici dell’Aspromonte? Il noto magazine scientifico “National Geographic” ha dedicato la copertina della sua edizione italiana per il numero di gennaio 2023 al piccolo paese pianigiano di Molochio, dove ormai da diversi decenni si è registrato un elevato tasso di lunga anzianità fra la cittadinanza.

Al centro dell’articolo del “National Geographic” l’ormai noto studio scientifico del ricercatore Valter Longo, professore di gerontologia e scienze biologiche, direttore dell’Istituto della longevità alla University of Southern California di Los Angeles e del laboratorio di oncologia e longevità all’Istituto di oncologia molecolare di Milano, considerato dal “Time” fra le cinquanta persone più influenti al mondo in ambito salute.

Il sopracitato docente italo-americano, i cui genitori alla metà del secolo scorso emigrarono proprio da Molochio per trasferirsi a Genova, da circa un decennio si è interessato al sopraelevato numero di centenari presenti nel borgo calabrese.

MOLOCHIO SUL NATIONAL GEOGRAPHIC, LO STUDIO DI LONGO

Molochio, infatti, è uno dei luoghi con il più alto tasso di centenari al mondo.

Il tutto su una popolazione di appena duemila abitanti. Secondo lo studio di Longo, spiegato nel libro intitolato “La dieta della longevità” (Vellardi, Milano 2016), il segreto della longevità degli abitanti di Molochio risiederebbe nella loro alimentazione (costituita dall’abitudine a consumare pasti con un basso contenuto di proteine, principalmente una dieta a base vegetale con assunzione di alimenti come i legumi, cereali integrali, verdure, frutta a guscio e altri prodotti locali) e nello stile di vita.

Tale condizione sociale non interesserebbe solo l’abitato di Molochio, ma anche quelli di Varapodio e Oppido Mamertina e altri piccoli centri limitrofi per un totale di circa venti paesi.

Da qui, l’elaborazione di una dieta da parte di Longo che unisce i segreti dei centenari della Piana di Gioia Tauro ad i moderni progressi dalla scienza in materia. Nell’articolo in questi giorni pubblicato su “National Geographic”, anticipato da un editoriale a cura del direttore del magazine, Marco Cattaneo, lo studio di Valter Longo viene attenzionato tramite due centenarie di Molochio prese come esempio: Giovanna Trimarchi, di 91 anni, e Grazia Cosmano, di 102 anni.