"Entra, non entra, non può entrare", il trend dell'avvocato calabrese che conquista il mondo

Cos’hanno in comune la voce italiana di Spiderman, il colosso dello streaming Netflix e la prestigiosa casa editrice Einaudi? Si sono fatti prendere tutti – sui social – dalla ‘Mac-mania’. Inteso come Il Mac 64, aka Franco Macrì, l’avvocato di Roccella Jonica appassionato di body building e karaoke il cui “entraaa? Non entra, non può entrare” è diventato uno dei trend più virali del momento su Instagram e TikTok.

Se non lo avete mai incrociato, sarete lì a chiedervi che significa. Il Mac nei suoi video ironizza sul fatto che il suo muscolo trapezio è così sviluppato che non può entrare nell’inquadratura dello smartphone. E così “entra, non entra, non può entrare” lo ha reso un fenomeno social, con oltre 444mila follower su TikTok e 344mila su Instagram. A seguirlo calciatori, cantanti, altri content creator che si sono cimentati nel riprendere e reinterpretare il suo trend sui propri canali. E se il successo iniziale lo hanno decretato le pagine dirette al pubblico più giovani, quelle sportive e quelle dedicate ai meme, ormai il trend “entra, non entra” è finito nei contenuti social di profili dai target più diversi.

Per limitarci solo alle ultime settimane, dopo un’incursione nel video di Natale dei The Jackal, il trend è apparso in un reel creato da Netflix Italia per lanciare Berlino, prequel e spin-off de La casa di carta. I social media manager di Netflix hanno chiesto a Pedro Alonso di interpretare la battuta più famosa del Mac: e se su “entra o non entra” l’attore spagnolo non ha avuto grosse difficoltà, più complicato è stato dire (e comprendere) “beccati questo (esto) trapezio”. «Mamma mia – dice Alonso – questa è difficilissima, quasi impossibile». Parecchio interdetti anche i colleghi Michelle Jenner e Tristan Ulloa («Te atrapo?», ti prendo?).

Poi è toccato a Spiderman, o almeno alla voce italiana di Tom Holland, Alex Polidori. Che insieme allo stuntman e cosplayer di Spider-Man Marko Noctis ha confezionato un reel in cui il nostro amichevole supereroe di quartiere mostra il suo trapezio e domanda all’amico Ned «Entra? Entra? Entra?». Scontata la risposta: «Non penso proprio». Effetti collaterali e imprevedibili del Multiverso!

Infine, il reel più recente apparso su Instagram con una remix del trend del Mac lo ha confezionato il marketing Einaudi. Qui troviamo lo struzzo, simbolo della casa editrice, che ci racconta come sono nati i Supercoralli Einaudi. A inaugurarla ‘Menzogna e sortilegio’ di Elsa Morante. Che aveva un solo intoppo: in quale collezione pubblicare il romanzo? I Coralli non potevano ospitare testi superiori alle 600 pagine. E dunque, «Entra? Non entra? Proprio non entra?». A risolvere l’inghippo Giulio Einaudi che inventa lì la collezione dei Super Coralli.