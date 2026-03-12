Pedagogia antimafia, patto di gemellaggio educativo tra scuole di Brancaccio, Corleone e Rosarno

2 minuti per la lettura

Protocollo d’intesa tra istituti di Brancaccio, Corleone e Rosarno col corso di Pedagogia antimafia dell’Università della Calabria

ROSARNO – Un patto formativo nel segno della cittadinanza attiva, della cultura della legalità e dei diritti è stato sottoscritto nell’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Piria” di Rosarno e Laureana di Borrello. L’iniziativa ha riunito scuole provenienti da territori complessi e segnati da fragilità sociali, dando vita a un momento di confronto tra studenti, docenti e dirigenti scolastici impegnati quotidianamente nel rafforzare il ruolo educativo della scuola nei contesti più difficili del Paese.

GEMELLAGGIO EDUCATIVO

L’incontro si inserisce in un percorso di gemellaggio educativo tra istituzioni scolastiche che operano in realtà simboliche della lotta alla criminalità organizzata. Durante la mattinata gli studenti hanno assistito alla presentazione delle esperienze maturate negli anni nei diversi istituti, ascoltando testimonianze e progetti che dimostrano come l’educazione possa diventare uno strumento concreto di consapevolezza, partecipazione e crescita civile. Nel corso della discussione sono intervenuti i dirigenti scolastici Matteo Croce e Mariarosaria Russo, e Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia presso l’UniCal.

LABORATORIO DI CITTADINANZA

Al centro della riflessione è emersa con forza l’idea della scuola come laboratorio di cittadinanza, capace di promuovere cultura della legalità, senso di responsabilità e opportunità di riscatto sociale per le giovani generazioni, anche nei territori più esposti a fenomeni di marginalità e devianza. Il patto formativo coinvolge il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci” di Brancaccio, a Palermo, e l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Vasi” di Corleone, entrambi diretti dal dirigente scolastico Matteo Croce, e l’Istituto di Istruzione Superiore “Piria” di Rosarno e Laureana di Borrello, guidato dalla dirigente Mariarosaria Russo.

PEDAGOGIA ANTIMAFIA

L’accordo nasce con l’obiettivo di costruire una rete educativa tra scuole e università, coinvolgendo anche l’Università della Calabria attraverso il corso di Pedagogia dell’Antimafia attivo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società. L’intento è quello di rafforzare la collaborazione tra comunità scolastiche impegnate nel contrasto alla dispersione, alla marginalità e ai fenomeni di devianza, promuovendo percorsi formativi capaci di sviluppare nei giovani senso civico, consapevolezza critica e capacità di riconoscere e contrastare i linguaggi e le pratiche mafiose.

PROTOCOLLO D’INTESA

La giornata si è conclusa con la firma di un protocollo d’intesa tra le istituzioni coinvolte, che sancisce formalmente l’avvio di una collaborazione stabile. L’accordo prevede la realizzazione di attività comuni, scambi culturali e progetti educativi condivisi, con l’obiettivo di consolidare una rete educativa tra territori diversi ma uniti dalla stessa sfida. Trasformare la scuola in un presidio democratico capace di generare libertà, partecipazione e responsabilità civile.