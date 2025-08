Cittanova, festa Nazionale dello Stocco non solo cucina ma evento culturale

3 minuti per la lettura

A Cittanova si celebra un piatto prelibato, torna la festa nazionale dello Stocco, tra gli ospiti musicali c’è Fedez

L’edizione della Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova conferma, con la ricchezza e la qualità del programma proposto, il valore di un’iniziativa che si è ormai affermata come punto di riferimento imprescindibile all’interno del panorama regionale e nazionale degli eventi enogastronomici. Questa manifestazione, che celebra uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione culinaria calabrese, si distingue per la capacità di coniugare in modo armonico cultura, territorio e promozione turistica. Un successo che è frutto di un articolato lavoro sinergico tra diversi attori del tessuto locale: il fondamentale contributo dell’azienda sponsor di Francesco D’Agostino, che con costanza e passione sostiene l’iniziativa; l’impegno organizzativo della Pro Loco di Cittanova, che cura ogni dettaglio con professionalità; e il supporto convinto dell’amministrazione comunale, da sempre attenta a valorizzare le eccellenze del proprio territorio.

Il risultato è un evento di alto profilo, capace non solo di richiamare migliaia di visitatori, ma anche di promuovere efficacemente l’immagine di Cittanova come centro dinamico e ospitale, legato alle proprie radici ma aperto al futuro.

La scelta di incentrare la festa sullo stocco – il celebre stoccafisso – non è casuale: si tratta del simbolo per eccellenza della cucina cittanovese, un alimento che racchiude storie, sapori e memorie. Nel tempo, lo stocco è passato dall’essere semplice ingrediente delle tavole familiari a emblema di un’identità collettiva, profondamente radicata nella cultura popolare e nella tradizione gastronomica locale.

CITTANOVA, IL NUOVO APPUNTAMENTO CON LA FESTA NAZIONALE DELLO STOCCO

La Festa dello Stocco, però, non è soltanto una sagra. È un vero e proprio evento culturale, che conserva l’anima autentica delle feste di paese ma si arricchisce di contenuti e proposte artistiche di alto livello, con spettacoli musicali e ospiti di rilievo nazionale.

Anche per l’edizione 2025, sulla scia del crescente successo riscosso negli anni precedenti, il calendario degli appuntamenti sarà impreziosito da esibizioni musicali di grande qualità. Domenica 10 agosto sarà protagonista Cosimo Papandrea, che si esibirà in Piazza Calvario con il suo repertorio di musica popolare calabrese, in un concerto che promette emozioni e coinvolgimento. Giovedì 12 agosto, nella serata conclusiva, è atteso Fedez, tra i più acclamati e ricercati artisti della scena nazionale, che salirà sul palco allestito in via Campanella, attirando migliaia di spettatori in una vera e propria serata evento.

Davanti a un pubblico delle grandi occasioni, si potranno degustare i piatti tipici a base di stocco, sapientemente preparati dai cuochi cittanovesi, veri maestri nel valorizzare il prodotto simbolo della cucina locale. Come si vede, momenti distinti ma ugualmente significativi: agli aspetti tipici della sagra paesana si affiancano musica di qualità e altre espressioni artistiche e culturali, in un format ormai consolidato e vincente. Si prospetta, ancora una volta, una grande partecipazione di pubblico, con decine di migliaia di presenze attese soprattutto in occasione della serata clou, il cui concerto – gratuito – rappresenta una tappa obbligata nel percorso che Cittanova sta costruendo con impegno e visione, in direzione di una crescita civile, culturale e turistica.

L’IMPORTANZA ANCHE ECONOMICA DI UN EVENTO

A sostenere tutto ciò, non va dimenticato, vi è anche la crescita di un tessuto imprenditoriale locale che, negli ultimi anni, ha saputo rinnovarsi con competenza, visione e capacità manageriali. Una realtà che oggi rappresenta un modello virtuoso per l’intera Calabria, e che continua a investire sul territorio, scommettendo con coraggio sulla valorizzazione delle risorse identitarie.

In questo senso, la Festa Nazionale dello Stocco non è solo un appuntamento festivo, ma un simbolo concreto di sviluppo, coesione e orgoglio comunitario.