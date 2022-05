Il San Giorgio d'oro alla famiglia patron della Virtus Reggio

3 minuti per la lettura

«STORICA associazione sportiva di ginnastica ritmica, presente sul territorio calabrese sin dal 1979. Già insignita della Stella al Merito Sportivo del Coni Nazionale. Con 38 titoli italiani, una finale nazionale per la Serie “A”, la partecipazione all’evento europeo “Eurogym” e alla Gymnaestrada Mondiale in rappresentanza dell’Italia, si è guadagnata un posto di tutto rispetto nel mondo sportivo. Ha organizzato a Reggio Calabria diversi campionati regionali e 2 campionati interregionali di ginnastica ritmica. Ha inoltre partecipato a numerosi eventi e spettacoli a carattere benefico ed è stata protagonista, con le proprie coreografie, dell’apertura dei Gran Galà dello sport 2017 e 2018 e del Gran Galà per i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia.

Punto di riferimento da oltre 40 anni di intere generazioni di sportivi ed appassionati di ginnastica». Con queste motivazioni il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha assegnato il “San Giorgio d’oro 2022”, la massima onorificenza cittadina, all’Asd Virtus Reggio della famiglia Loprevite. Un riconoscimento, l’ennesimo, nella pluridecennale attività sportiva, che suggella pubblicamente un diuturno impegno per il movimento di base e per il territorio con pochi eguali su piazza. Curriculum e palmares parlano chiari.

La Società Ginnastica Virtus Reggio, presente sul territorio calabrese dal 1979, è una storica, anzi “la” storica associazione sportiva di ginnastica ritmica della città di Reggio Calabria. Oltre 40 anni di attività che fanno del proprio centro Coni un pregevole punto di riferimento per intere generazioni animate dall’amore per la ginnastica. La professionalità e la passione di docenti altamente qualificati costituiscono il binomio perfetto che ha portato alla nascita di un sodalizio sportivo in cui le allieve da sempre incontrano un ambiente sano, sereno, costruttivo e collaborativo, al pari di una grande famiglia. E infatti la famiglia Loprevite è testa, braccio e cuore di una realtà che con poco ha fatto tantissimo, in loco e oltre confine.

I fondatori della Virtus Reggio, prima società di ginnastica ritmica in riva allo Stretto, sono Caterina Albanese e Rocco Loprevite, coppia nella vita e nel lavoro, anzi nella passione, che ha raccolto durante questi lunghi anni tantissime soddisfazioni, centrato risultati di rilievo e ottenuto prestigiosi riconoscimenti sportivi.

Ha calcato i palazzetti italiani più importanti del mondo della ginnastica, vanta negli anni varie convocazioni delle proprie ginnaste ai collegiali nazionali di ginnastica ritmica; nel 2016 una propria ginnasta è entrata a far parte del centro sportivo dell’Aeronautica militare, sezione ginnastica ritmica, insieme all’olimpionica Martina Centofanti (2 posti in tutta Italia).

La Virtus ha aperto con le proprie coreografie su richiesta del Coni provinciale il “Gran Galà dello Sport 2017” svoltosi presso il Teatro comunale “Francesco Cilea” e il “Gran Galà dello Sport 2018” presso il PalaPentimele; solo qualche giorno fa è stata invitata dalla Regione Calabria ad aprire l’evento nazionale “La Fiaccola della Speranza” presso la cittadella regionale di Catanzaro.

Innumerevoli le collaborazioni sportive con i vari istituti scolastici di ogni ordine e grado di Reggio Calabria e la preparazione degli alunni a spettacoli teatrali e saggi scolastici.

Eccole. Scuole dell’Infanzia: “La Nuvoletta”, ”Maria Ausiliatrice”.

Scuole Primarie: “Spirito Santo”, “Santa Caterina”, “Corrado Alvaro”, “Carducci”.

Scuole Secondarie di I Grado: “Vittorino da Feltre”, “De Gasperi”, “Bevacqua”.

Scuole Secondarie di II Grado: Liceo Scientifico “L. da Vinci”, Liceo Scientifico “A. Volta”.

Il “San Giorgio d’oro 2022” è solo l’ultimo atto di una avventura costellata di successi, trionfi, gratificazioni su e giù per lo Stivale. La stessa amministrazione comunale ha più volte tributato premi per mano del sindaco pro tempore per i risultati sportivi ottenuti a livello nazionale e in occasione del 40° anniversario di ininterrotta attività sportiva il Palazzo di città ha voluto dare pubblico encomio come «Società seria con dirigenti dalle alte capacità tecnico-organizzative, è punto di riferimento per la ginnastica reggina e calabrese». E la sensazione è che il meglio deve ancora venire.