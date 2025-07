Palmi, il Parco archeologico dei Tauriani riapre ai visitatori

3 minuti per la lettura

Dal 18 luglio ripartono le visite al Parco archeologico dei Tauriani a Palmi e poi eventi per tutto il periodo estivo

DOPO mesi di attesa e un importante intervento di adeguamento e miglioramento dell’accessibilità, venerdì 18 luglio riapre finalmente al pubblico il Parco Archeologico dei Tauriani di Palmi, uno dei gioielli culturali della provincia di Reggio Calabria. Situato in un’area di straordinario interesse storico e paesaggistico, il sito torna ad accogliere visitatori con un volto rinnovato, pronto a raccontare con ancor maggiore efficacia le testimonianze del passato che custodisce. Il progetto di adeguamento del Parco ha ricevuto il finanziamento della Soprintendenza. Realizzati interventi di manutenzione straordinaria che hanno permesso di ristabilire i livelli adeguati di sicurezza per la fruizione pubblica.

GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Al termine degli interventi di adeguamento, il Parco reso più decoroso, grazie alla pulizia delle aree verdi, frutto della collaborazione tra la Soprintendenza, l’amministrazione comunale di Palmi e il Movimento Culturale San Fantino, che permetterà a tutti i visitatori di fruire dell’intera e vasta area archeologica che compone il sito.

«La sensibilità del Soprintendente e il lavoro di squadra effettuato con il direttore uscente Scaravilli ha reso possibile risolvere in breve tempo diverse criticità in tema di sicurezza – dichiara il neo direttore Andrea Gennaro – Oltre all’apertura del sito per la libera fruizione, grazie all’impegno del Movimento Culturale San Fantino, saremo in grado di offrire una serie di eventi e iniziative che, già dalla prossima settimana e per tutto il periodo estivo, permetteranno di valorizzare a pieno uno dei parchi archeologici più suggestivi della Calabria».

LA STORIA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI TAURIANI DI PALMI

Il Parco dei Tauriani rappresenta uno dei siti di maggiore interesse di tutta la Calabria. Al suo interno infatti, è possibile apprezzare un tratto di un’antica strada romana in pietra dura, la cui prosecuzione conduceva alla via Popilia, arteria che da Reggio Calabria giungeva sino a Roma. Il Parco custodisce anche i resti di un villaggio protostorico e di un edificio per spettacoli che presenta le caratteristiche di un antico teatro.

Ma con ogni probabilità fu in origine concepito come anfiteatro in cui si svolgevano i combattimenti con i leoni – di cui aveva parlato anche lo storico Antonio De Salvo nell’opera dal titolo “Metauria e Taureana – rinvenuti nel corso di una campagna di scavi. Ci sono poi resti di architetture pubbliche, sacre e private come la “casa del Mosaico“, impianti urbani dell’antica città di Taureana e un settore del quartiere abitativo brettio-romano nel quale, ai lati della strada, è possibile leggere la sovrapposizione delle strutture romane su quelle brettie.

LA PROGRAMMAZIONE FUTURA DEGLI EVENTI

In occasione della riapertura, il direttore del Parco fa sapere che la programmazione futura non si limiterà ai soli eventi, ma riguarderà anche una serie di attività di natura tecnica e infrastrutturale volte a migliorare la fruizione dell’area, sia dal punto di vista dell’accessibilità fisica che cognitiva. Il merito a ciò, il Soprintendente Maria Mallemace, ha dato notizia del fatto che il Parco riceverà un finanziamento speciale da parte del Ministero della Cultura, di quasi 200 mila euro.

Questo sarà necessario alla continuazione della campagna di scavi archeologici avviata l’estate scorsa e i cui risultati scientifici sono già stati presentati nella prestigiosa sede del Ministero a Roma. Il Parco potrà essere visitato nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20. «Abbiamo intenzione di chiedere anche ulteriori finanziamenti – ha concluso la Mallemace – per far sì che il Parco dei Tauriani acquisisca un ruolo sempre più centrale negli orizzonti culturali dell’intera regione». Le visite guidate gratuite che saranno a cura dagli archeologi della Soprintendenza di Reggio Calabria.