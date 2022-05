Rughe di Maurizio Paparazzo trionfa al premio Cultura cinematografica di Polistena

1 minuto per la lettura

Al premio Cultura cinematografica di Polistena fa incetta di riconoscimenti Maurizio Paparazzo con il suo corto Rughe conquistando il Premio del pubblico in sala come miglior cortometraggio. Migliore sceneggiatura. Migliore attrice.

A ritirare i Premi erano presenti il produttore del corto e co-sceneggiatore Giovanni Scarfò e l’attrice Mariana Lancellotti vincitrice del premio come Miglior attrice.

Rughe è stato selezionato tra i 5 migliori cortometraggi realizzati in Calabria nel 2021. Il cortometraggio è stato girato a Santa Caterina dello Ionio con il sostegno dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Severino, il contributo della Calabria Film Commission e l’aiuto di diversi sponsor locali e regionali.

Rughe è stato inserito nelle selezioni ufficiali del “Light of the world”, in Russia, e del “Pune short film festival”, in India.

Il regista e sceneggiatore Paparazzo ha ringraziato gli organizzatori del Premio, il direttore artistico Pietro Paolo Cullari, il pubblico in sala, la Giuria composta da Mimmo Calopresti, Alessandro Grande, Mario Vitale, Pietro Criaco ed Enzo Russo, nonché la troupe e gli attori del film e la cittadinanza di Santa Caterina dello Ionio.