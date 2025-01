Per cosa può diventare virale un Capodanno? Sotgiu, la Rai, L'anno che verrà e la parolaccia in diretta

2 minuti per la lettura

L’Anno che verrà, scivolone in diretta del cantante dei Ricchi e Poveri che usa una parolaccia in diretta dal Capodanno di Ra1 a Reggio Calabria

“Teste di ca“. Per cosa può restare negli annali della storia un Capodanno? È diventato virale sui social nel giro di pochi secondi, il video, in presa diretta da “L’Anno che verrà” in scena a Reggio Calabria, con la diciamo “colorita” espressione usata da Angelo Sotgiu dei “Ricchi e poveri”. “Buon anno Teste di ca“. Un’espressione “vivacemente sconveniente” utilizzata perché, a quanto pare, aveva il microfono spento.

In un primissimo momento, sui bollenti whatsapp di fine d’anno, girava la voce fosse stato Malgioglio a inveire, ma i video e la consecutio degli eventi hanno fatto trionfare la verità. Malgioglio è innocente.

L’ANNO CHE VERRÀ, SCENA SURREALE

Una scena oltre il surreale andata in onda sul palco dove l’innocente e allegro conduttore della serata, un brilluccicoso Marco Liorni, stava allegramente procedendo con il countdown in attesa di annunciare l’inizio del nuovo anno. Un annuncio colorito.

L’intervento si sente in maniera distinta e rimbalza su X, dove diventa un tormentone tra il 2024 e il 2025. L’episodio si ripete anche durante il countdown finale, mentre si avvicina la mezzanotte. “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di caz…!”.

LE SCUSE DI MARCO LIORNI

Pronte nell’immediato le scuse di Liorni, mentre Sotgiu ha per ora scelto la strada del silenzio. «Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente».

L’ANNO CHE VERRÀ A REGGIO CALABRIA E LE PAROLACCE IN DIRETTA, SUBITO VIRALE

Al termine della diretta Rai da Reggio Calabria per “L’anno che verrà”, show di fine anno per salutare l’arrivo del 2025, il conduttore Marco Liorni si è scusato perché, durante il countdown per l’arrivo del nuovo anno si è in maniera cristallina, risuonare per tutto l’etere, una parolaccia.

VIRALE SUI SOCIAL LE IMMAGINI DA REGGIO CALABRIA

Sui social immediatamente sono diventate virali le immagini ufficiali in cui si vede Liorni sul palco e accanto a lui si vede Angelo Sotgiu, dei “Ricchi e poveri”, di angelico e pellicciato bianco vestito, inveire con forza e prepotenza per il microfono chiuso.