Dall’alba al tramonto e oltre splende l’estate reggina 2025

Presentato dal sindaco Falcomatà il cartellone degli eventi estivi, con oltre 500 appuntamenti l’estate reggina 2025 si preannuncia entusiasmante

«Spalmate sul cuore la protezione zero»: con questa citazione evocativa, ispirata a “L’estate addosso” di Jovanotti, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha inaugurato la presentazione dell’Estate Reggina 2025. Oltre 500 eventi animeranno la città dal 15 luglio fino alla fine di settembre, come illustrato ieri mattina 5 luglio 2025 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Tra gli eventi, il Sunsetland Golden Hour Dj Set, tutte le sere al tramonto dal 18 luglio al 21 settembre, nell’arena “Ciccio Franco”, presso la quale si esibiranno dj reggini, aspiranti dj formati dal laboratorio “Generattivi” della Galleria Zaffino e dj internazionali, del calibro di Prezioso e Marvin o Andrea Damante. Il “saluto al sole” fa parte del masterplan turistico “Reggio Destinazione”, presentato due mesi fa sulla Terrazza del Museo, frutto di un lavoro realizzato con l’azienda FilmMaster, specializzata nella realizzazione di spot pubblicitari.

Seguono il festival di musica popolare “Radici”, il Cilea Liric & Classic Music Fest, il Festival “Morgana”, “Tesori del Mediterraneo”, “Lo Specchio dipinto”, il “Sunsetland Summer Fest”, il Triathlon dei Due Mari, i Caffè Letterari del Rhegium Iulii, “Chi non ride è fuori moda” (in tributo al comico reggino Giacomo Battaglia), Sky Calcio Mercato l’Originale, ove parteciperanno ospiti del calibro di Valerij Bojinov e Billy Costacurta e, tra gli appuntamenti più attesi, il raduno di “Operazione Nostalgia” allo Stadio Granillo.Novità, sulla scia del Natale dei Quartieri, anche l’Estate dei Quartieri, che riguarderà tutte le ex quattordici circoscrizioni da Catona fino a Pellaro.

Il programma completo è visionabile sul sito del Comune di Reggio Calabria.

ESTATE REGGINA 2025, IL SINDACO ILLUSTRA I COSTI

Una volta finita la presentazione degli eventi, il sindaco ha illustrato il costo per la realizzazione: un milione e 354 euro investiti, sui cittadini nessun costo. «C’è un verbo molto potente, che supera di gran lunga i verbi più importanti al mondo: scegliere. Ognuno può scegliere di fare, di amare, di dire, ecc. Reggio non ha avuto la possibilità di scegliere; ma adesso, con investimenti e programmazioni importanti, possiamo scegliere».

Passaparola all’assessore Carmelo Romeo: «Mi soffermo solo su alcuni aspetti, ringraziando i dirigenti con cui abbiamo superato diverse criticità, lavorando fianco a fianco per costruire non solo un cartellone, ma una visione. Una visione nata mesi fa, con la partecipazione a Capitale della Cultura. Dopo l’esito, abbiamo mantenuto gli impegni, puntando sulle azioni immateriali, con numeri importanti e un impatto “zero” sui Reggini, perché le risorse sono state reperite grazie al dialogo con l’Agenzia di Coesione, non per caso. L’obiettivo è stato ridare vita alle periferie.

L’ESTATE DEI QUARTIERI

Per questo abbiamo lanciato l’Estate dei Quartieri, sulla scia del successo del Natale dei Quartieri. Sono arrivate circa 40 proposte, molte sottoscritte da una rete di ben 20 associazioni, e per un unico festival hanno partecipato addirittura 300 realtà associative. Uno dei nostri punti di forza è il tramonto: il dj set non risolverà i problemi, ma sarà una freccia in più del nostro arco».

Tra le novità, l’allestimento di un palco scenografico nell’Arena Lido, una volta terminato l’NTC Summer League.

Subito dopo, il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, che ha ribadito l’impegno della Città Metropolitana nel realizzare gli eventi culturali in programma, seguito dal consigliere con delega allo sport Giovanni Latella, che ha concluso la serie d’interventi istituzionali con un promemoria: «Si è aperta in noi e nelle parti coinvolte uno spirito di rivalsa, dopo essere partiti da una città in dissesto e con un misero albero di Natale spelacchiato, nel 2014, di fronte al Teatro Cilea. Se si lavora in sinergia, possiamo ottenere grossi risultati».