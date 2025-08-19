Il Palio Canoro illumina Locri: trionfo di musica e talenti emergenti

3 minuti per la lettura

A Locri, Flavia Costanzo e Chloe Maria Rodi vincono la seconda edizione del Palio Canoro, emozionando il pubblico del Locri Festival. Applausi per gli altri partecipanti.

LOCRI (REGGIO CALABRIA)- Le luci, sabato sera 16 agosto 2025, a Locri hanno disegnato un cielo diverso, fatto di musica e sogni, dove il palco sistemato in Piazza dei Martiri, cuore pulsante della cittadina, è diventato lo spazio dove i bambini e i ragazzi della Locride si sono raccontati con la forza di una canzone. Si è svolta così la finale del Palio Canoro della Locride, seconda edizione della manifestazione a carattere nazionale ideata da Massimo Graziano e Gianfranco Grottoli, e che sabato ha inaugurato con successo il Locri Festival. Diciassette i partecitandi al Palio. A conquistare la vittoria sono state la neo quattordicenne Flavia Costanzo (con la canzone Dance Monkey) per la categoria under 16 e la piccola Chloe Maria Rodi, che oltre a trionfare tra i più piccoli, ha portato a Locri il trofeo assoluto del Palio Canoro.

OSPITI E GIURATI D’ECCEZIONE AL PALIO CANORO DI LOCRI

Accanto a loro, ospiti e giurati di rilievo: da Mister J Ax, il famoso Dj, che ha infiammato il pubblico con la sua presenza. Presidente di giuria è stato Enea Platania cantante di origine siciliana ed interprete dei brani di Pino Mango, vincitore, vincitore, tra le altre cose, di una delle puntate di “Tali e quali”. Ha incitato a crederci sempre nei propri sogni la cantante Giulia Nabò, Vocal Coach e referente per il Palio Canoro del Programma televisivo di Rai 1 “The Voice Kids”. E ancora, in giuria anche Samuele Macrì, direttore della Vibe Music di Monza e chitarrista affermato, già accreditato nel Tour di Cesare Cremonini e della Stagione Teatrale di Giacomo Poretti del Trio Aldo Giovanni e Giacomo. Ha presentare l’evento, curato tecnicamente dall’Accademia Senocrito della maestra Gina Propopio, è stato presentato dall’ideatore del Palio, Massimo Graziano.

Le due vincitrici del Palio: Costanzo e Rodi con la maestra Procopio

IL SUCCESSO DI UN EVENTO NATO AL NORD

«Il palio – spiega Graziano- nasce in provincia di Lecco qualche anno fa e si sviluppa in varie province del nord Italia, dall’anno scorso è presente anche in Calabria. Il ringraziamento va a Gina Procopio che ha collaborato per individuare i partecipanti tramite audizioni. La citazione particolare – rimarca Graziano- va all’assessore del comune di Locri Domenica Bumbaca. Si è messa a disposizione per poter realizzare questa iniziativa. La nostra idea – conclude – è poterlo realizzare anche l’anno prossimo». Il Locri Festival è proseguito fino ieri, 18 agosto 2025, con l’Agrifest, tra mercatini, laboratori e musica popolare, confermando la centralità di piazza dei Martiri come agorà della comunità.