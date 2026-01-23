La poesia incontra il musical: La Divina Commedia e Notre Dame tornano a Reggio

2 minuti per la lettura

Dal fuoco dell’Inferno ai cieli del Paradiso, dalle torri di Notre Dame alle note che hanno fatto sognare il mondo: La Divina Commedia Opera musical e Notre Dame De Paris riportano la magia a Reggio Calabria. Ecco le date.

REGGIO CALABRIA – Immaginate di scendere nei gironi più oscuri, sentire il calore soffocante dell’Inferno, l’eco dei lamenti che rimbomba tra fiamme e ombre. Lentamente, il silenzio si fa luce: siete nel Purgatorio, sospesi tra nuvole di speranza e note che vi avvolgono come un abbraccio. Infine, il Paradiso si apre davanti a voi: cori celestiali, colori brillanti, un’armonia che sembra sfidare le leggi del tempo. Poi spostate lo sguardo verso la grande cattedrale di Parigi, dove Quasimodo si aggrappa alle torri, Esmeralda danza tra le fiamme della passione e le note di Riccardo Cocciante riempiono l’aria. Questo è ciò che il pubblico di Reggio Calabria potrà vivere nel 2026, grazie a due straordinarie opere musicali che trasformeranno la città in un palcoscenico di sogni e meraviglia.

La Divina Commedia opera musical e Notre Dame de Paris tornano a Reggio: le date

Dal 5 al 7 marzo il Teatro Cilea accoglierà La Divina Commedia – opera musical con le musiche di Marco Frisina e la regia di Andrea Ortis. Un viaggio unico nei versi del Sommo Poeta (Dante Alighieri, ndr), dove ogni canto prende vita tra scenografie mozzafiato e un cast capace di trasportare lo spettatore tra inferni brucianti, purgatori sospesi e cieli illuminati da armonie che trasformano la poesia in carne, voce e movimento. I matinée scolastici sono già sold out, ma i serali delle ore 21 sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

Poi, quando marzo svanisce, il cielo di Reggio si riempie dei rintocchi di campane e melodie immortali: è Notre Dame De Paris, il colossal di Riccardo Cocciante e Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella. Una produzione monumentale che dal 7 al 9 maggio porterà sul palco del Palacalafiore l’epopea di Victor Hugo. Un universo pulsante di passione e dramma. Sentirete il vento sulle torri della cattedrale, le campane che tremano sotto le mani di Quasimodo. Vedrete Esmeralda danzare tra luce e ombra, tra amore e destino, mentre Frollo si lascia consumare dall’alto dalla sua ossessione. Le note che hanno fatto sognare il mondo intero penetreranno nelle ossa, trasportandovi dentro la storia, tra acrobazie mozzafiato, coreografie esplosive e scenografie imponenti.

«La Divina Commedia e Notre Dame De Paris sono autentiche opere d’arte dello spettacolo e della cultura mondiale – racconta il promoter Ruggero Pegna – e poterle riproporre nel mio 40° anno di eventi è un onore immenso».

Opere originali e concerti

Ma il 2026 in Calabria non si ferma qui: tra nuove opere originali, come “Fortunata di Dio“, nuova opera originale dedicata alla mistica Natuzza Evolo in scena al Rendano di Cosenza il 23 e 24 maggio, mentre l’8 e 9 marzo Sergio Cammariere sarà in concerto a Reggio e Cosenza. Il pubblico è chiamato a vivere emozioni uniche, a essere trasportato in storie immortali, a respirare cultura e spettacolo.