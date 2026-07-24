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Parte da Reggio Calabria la XIX edizione della Continent-Island International GPS Race, la traversata a vela dello Stretto di Messina

TUTTO pronto per la XIX edizione della Continent-Island International GPS Race, la celebre maratona velica d’altomare che fino al 26 luglio 2026 trasformerà lo Stretto di Messina nel teatro d’eccezione per una delle sfide più epiche ed estreme del panorama dei watersport internazionali. Sarà oggi, venerdì 24, il giorno della sfida.

Soprannominata la “Parigi-Dakar del mare”, la manifestazione vedrà decine di atleti ed eroi della tavola e della vela sfidarsi nelle acque tra Calabria e Sicilia. Tra le discipline protagoniste figurano le classi regine Kitesurf (Kitefoil), Windsurf, Vela e il sempre più spettacolare Wingfoil, la disciplina ad altissima innovazione e rapida crescita globale.

Il campo di gara prevede una spettacolare partenza unica di fronte all’Arena dello Stretto e al Lungomare Falcomatà. La flotta s’inoltrerà nelle complesse correnti dello Stretto con un unico avvincente bordo verso la costa siciliana, doppiando la boa a Tremestieri per poi fare rientro a Reggio Calabria. L’obiettivo: battere il record storico di traversata (23 km in 34 minuti e 16 secondi).

Accanto allo spettacolo agonistico, il villaggio evento SurfVillage ospiterà l’area Eco-Save ed eventi dedicati alla promozione della cultura green, delle energie rinnovabili e della tutela del mare, con workshop, laboratori di riciclo e sessioni di beach cleaning.