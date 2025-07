Basket: capitan Simonetti saluta la Viola, andrà a Latina

2 minuti per la lettura

Ilario Simonetti, reggino di Stilo, capitano della Viola, lascia la sponda calabrese dello Stretto per approdare in B nazionale alla Benacquista Assicurazioni Latina.

REGGIO CALABRIA – Dalla Viola Reggio Calabria continuano a non arrivare notizie ufficiali, nonostante si stia avvicinando l’inizio dell’attività per la stagione 2025-2026: solo voci che parlano di arrivi importanti, di riassetto societario, di ruoli che cambiano ma qualcosa trapela ufficiosamente, e non si tratta di novità positive. Tutt’altro. Ilario Simonetti, reggino di Stilo, lascia la sponda calabrese dello Stretto per approdare in B nazionale alla Benacquista Assicurazioni Latina.

Simonetti è rimasto a Reggio due anni, compiendo progressi enormi sotto il profilo tecnico e anche caratteriale, tanto da essere promosso capitano, lui poco più che ventenne, quando è venuto a mancare per infortunio Manu Fernandez. Nelle ultime partite della scorsa stagione Simonetti è stato un vero trascinatore, ed è stato osannato dal pubblico reggino che l’ha apprezzato per la serietà, l’abnegazione, l’educazione, oltre che per le doti cestistiche. Per lui la società laziale ha messo sul tavolo un contratto triennale, il che dimostra quanto ci tenesse ad averlo nel suo roster. Certamente decisiva è stata la stima nutrita per Simonetti dal coach Franco Gramenzi, tornato a Latina dopo la promozione in A2 ottenuta con la Pallacanestro Roseto.

Gramenzi ha un curriculum di tutto rispetto. Con il club abruzzese ha vinto la Supercoppa nel 2024 ed è arrivato alla Finale di Coppa Italia nel 2025. Altri riconoscimenti: miglior allenatore di Serie B Nazionale 2023/24, trofeo Lnp di Coach of The Year 2024/25.

Simonetti, quindi, avrà modo di misurarsi a un livello più alto, per capire se potrà raggiungere altri traguardi in carriera. È questo il motivo della sua partenza. I suoi genitori, che abbiamo sentito, ci tengono ad affermare che il cuore di Ilario rimane a Reggio, e non è un modo di dire. Loro hanno lasciato che a decidere fosse il figlio, il quale ha il diritto di inseguire i suoi sogni, ma certamente avrebbero preferito continuare ad averlo vicino casa e proseguire il rapporto con gli appassionati della Viola e con la città di Reggio per il grande affetto che hanno ricevuto, restituendolo, in questi due anni. Ad Ilario Simonetti vanno i più sinceri auguri, per la Viola, però, è un problema in più da affrontare.