De Lillo amministratore unico della Reggina

REGGIO CALABRIA – E’ il giorno della verità sulla vicenda Reggina e arrivano le prime notizie ufficiali e importanti. Si sta per scrivere la parola fine su un capitolo che sembra ormai chiuso, ma che è ancora da annunciare nella sua totalità. Se ne dovrebbe riaprire un altro di capitolo, molto presto, su una Reggina che non ha avuto più pace da qualche mese a questa parte e che spera di riaprire il dialogo col grande calcio.

L’era Gallo sembra ormai agli sgoccioli: oggi, dovrebbe segnare un altro momento importante del nuovo passaggio di proprietà del club che dovrà operare dal primo giugno, dopo la stesura e l’invio alla Covisoc del bilancio semestrale da approvare proprio nella giornata di oggi. Ciò significa che la vecchia gestione si è fatta carico degli adempimenti fino a maggio 2022, mentre da domani, 1° giugno, risponderà la nuova società che sta per subentrare.

Il comunicato ufficiale emesso dopo un lungo silenzio della Reggina 1914, ha la sua importanza. Si tratta di una nota molto eloquente: «La Reggina 1914 comunica che in data odierna il dott. Fabio De Lillo è stato nominato amministratore unico del club». Una nota anche molto attesa da tempo, un vero e proprio punto di svolta dell’iter che dovrebbe portare alla approvazione del bilancio semestrale da inviare al controllo della Covisoc, dal quale partirà tutta la trafila per consentire alla nuova società di entrare in possesso della Reggina dopo l’approvazione di tale bilancio parziale.

Nello stesso comunicato si legge: «Attraverso la suddetta nomina si intende rispettare il termine del 31 maggio 2022 inerente l’approvazione del bilancio di esercizio con riferimento alla scadenze federali e al contempo, garantire la continuità tecnica e manageriale nell’arco delle prossime settimane». Arrivano quindi le prime ufficializzazioni e con esse si va verso la cessione della società e l’arrivo della nuova amministrazione. C’è poco da rimandare se non rispettando i tempi consentiti del passaggio di consegne per saldare i prossimi debiti ed arrivare all’iscrizione della Reggina al campionato di seri B.

Entro stasera o domani l’invio del bilancio avverrà nei termini utili, dopo di che la nuova società sarà ufficializzata, essendo ratificato il bilancio semestrale con le adempienze della vecchia società e quindi, il passaggio delle consegne alla nuova Reggina che si assumerà l’onere della gestione dal primo giugno con i primi impegni di pagamento: ingaggi ai tesserati, contributi e pagamento Irpef, senza i quali, compresa la fidejussione, l’iscrizione al campionato di serie B non sarà possibile.

Passaggi importanti e fondamentali per la rinascita del club amaranto le cui notizie ufficiali dell’arrivo dei nuovi soci dovrebbero essere confermate entro stasera o domani. La nuova amministrazione, quindi, dovrà uscire allo scoperto annunciandosi ai tifosi, prendendo le redini di una velleitaria Reggina che torna alla ribalta col suo potenziale, annunciando i nomi dei nuovi amministratori.