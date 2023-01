Serie B, passo falso della Reggina che perde in casa con la Spal

2 minuti per la lettura

Serie B, passo falso della Reggina che alla ripresa del campionato incassa una sconfitta di misura ad opera della Spal

REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria la Spal espugna il Granillo e vince di misura sulla Reggina che riparte in campionato con un passo falso. Decisiva l’autorete di Gagliolo nella ripresa, dopo un primo tempo che si era chiuso a reti inviolate.

Una sconfitta pesante per i calabresi che in questo modo restano fermi in classifica a quota 33 punti e perdono terreno su tutti i principali avversari. Al di là della capolista Frosinone saldamente in vetta al Campionato di Serie B, la Reggina dopo la sconfitta con la Spal vede avvicinarsi il Bari, che dilaga nella sfida contro il Parma, mentre attende la sfida di lunedì tra Genoa e Venezia. Se i liguri dovessero vincere contro i veneti significherebbe aggancio al in classifica per un secondo posto in condivisione.

Andando alla cronaca della partita, i biancazzurri ci provano già al 20′ con una punizione di Maistro parata da Colombi. Subito dopo tocca agli amaranto farsi sotto con Fabbian di testa e successivo salvataggio di Alfonso.

Al 35′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Menez calcia da lontano, ma il portiere biancazzurro riesce a parare il tiro indirizzato sotto la traversa. Al 20′ del secondo tempo la Spal va in vantaggio: corner per i biancazzurri, Gagliolo devia e la palla va in rete.

Poco dopo l’arbitro fischia un rigore per la Reggina, per uno scontro in area di Dickmann-Canotto, ma la decisione viene rivista dopo il controllo Var. Pippo Inzaghi prova con i cambi e sul finale gli amaranto attaccano con più decisione, ma senza successo. La Spal, dal canto suo, porta a casa tre punti importanti in chiave salvezza che gli consentono di smuovere una situazione difficile al limite della zona retrocessione.