Serie B, il Sudtirol ferma la Reggina

1 minuto per la lettura

Finisce 2-1 per il Sudtirol la trasferta di serie B della Reggina che ora scivola al terzo posto in classifica

BOLZANO – Incontenibile Sudtirol, Reggina che non riesce a mettere a segno la zampata vincente, risultato vittoria per i padroni di casa che ora accorciano in classifica proprio a danno della Reggina. La formazione altoatesina, allenata da Pierpaolo Bisoli infatti, conquista la terza vittoria consecutiva, battendo la corazzata Reggina con una doppietta di Odogwu.

Inizio di gara equilibrato, contrassegnato dal possesso palla della Reggina, che però non trova lo spunto per superare le difese dei padroni di casa. Al 29′ doppia occasione per i calabresi con la girata fulminea di Menez che si stampa sulla traversa e il successivo tentativo di Gagliolo, la cui traccia aerea trova la deviazione del portiere Poluzzi.

Il Sudtirol reagisce agli attacchi dei calabresi e trova lo spunto vincente al 36′ grazie all’azione di Rover, che supera tutta la linea arretrata amaranto per poi passare a Tait che allunga la traiettoria poi finalizzata da Odogwu.

Sette minuti dopo la Reggina pareggia con una perla di Menez che, dai trenta metri, spedisce la palla nel sette. All’84′ – però – la squadra di Bisoli si riporta avanti con la zuccata di Odogwu, che sfrutta l’assist di Casiraghi. Vince il Sudtirol, Reggina piegata 2-1.

La squadra di Pippo Inzaghi scivola al terzo posto nella classifica del campionato di Serie B e vede, come detto, insidiata la sua posizione proprio dalla formazione guidata da Bisoli, che si conferma la vera sorpresa del torneo, la Reggina infatti ha ora solo 4 punti di vantaggio sul Sudtirol.