Serie B, il Tar accoglie il ricorso del Lecco, no alla Reggina

Anche il Tar Lazio chiude la porta della Serie B in faccia alla Reggina, rigettato il ricorso, ultima speranza il Consiglio di Stato

ROMA – Il Lecco in Serie B, la Reggina no. Il Tar del Lazio ha emesso il proprio verdetto. Accolta la richiesta della società lombarda e via libera alla riammissione della squadra di Foschi al campionato di Serie B. Bloccato, ancora una volta, l’accesso alla stagione 2023-24 della serie cadetta per la Reggina.

Niente da fare, quindi, per la Reggina il cui ricorso è stato giudicato “improcedibile”. Il club calabrese ritenuto non in possesso delle carte per essere iscritto alla prossima Serie B resta ancora fuori. La Reggina, adesso, avrà un’ultima chance presso il Consiglio di Stato per vedere accolte le proprie richieste.

SERIE B, DOPO LA BOCCIATURA DI COVISOC E TAR ULTIMA SPERANZA PER LA REGGINA È IL CONSIGLIO DI STATO

La Reggina aveva subito l’esclusione dopo che la Covisoc le aveva imputato il mancato pagamento di alcuni emolumenti. In particolare, le ultime tre mensilità ai calciatori, nonché gli ultimi 5 mesi di Inps e gli ultimi 4 di Irpef. Mancati pagamenti che avevano già comportato una penalizzazione nella scorsa stagione.

La prossima e decisiva tappa presso il Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio extrasportivo in caso di ulteriori ricorsi dei club non ammessi sarà il 29 agosto anche se la Lega Serie B ha chiesto la possibilità di anticiparla prima dell’inizio del campionato.

Il Lecco era stato escluso a causa di un ritardo nella presentazione della documentazione relativa all’impianto da utilizzare per le partite casalinghe della prossima stagione: nella fattispecie lo stadio Euganeo di Padova, essendo il Rigamonti-Ceppi non a norma per la Serie B.

Intanto la Lega B, sul proprio sito, ha aggiornato classifica e calendario inserendo il Lecco. La formazione lombarda nella prima giornata di campionato sfiderà il Pisa all’Arena Garibaldi. Resta, però, ancora una X (ovvero quella legata alla Reggina il cui reclamo è stato respinto dal Tar ma resta l’incognita Consiglio di Stato) sia in classifica che nel calendario.