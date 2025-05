Giovanni Guerrisi under in evidenza fra i Dilettanti di Calabria

3 minuti per la lettura

Un under emergente fra i Dilettanti di Calabria: nuova stagione positiva per Giovanni Guerrisi, difensore in forza alla Gioiese. A livello societario, annata tribolata per la compagine viola, ma in campo la squadra di Mario Dal Torrione ha dato il massimo nel torneo di Eccellenza 2024/25. In condizioni difficili, il gruppo ha saputo fare quadrato e anche Guerrisi ha fatto la propria parte. Nato a Cinquefrondi il 6 ottobre del 2005, in organico alla Gioiese anche nell’anno del Triplete, ha giocato nel Settore giovanile della Reggina. Nato come esterno sinistro, pur essendo destro naturale, a inizio campionato ha giocato anche sull’altro versante. Un difensore duttile, insomma, dalla prossima stagione non più under. Ma questo cambia poco, perché la capacità di giocare bene, su entrambe le fasce è una dote che in pochi possono avere. Quindi è facile prevedere qualche richiesta in fase di mercato anche se non rientrerà più nella fascia degli under. «Resto in attesa della chiamata giusta – ci dice subito in merito Giovanni Guerrisi – pronto a ripartire con grinta, voglia ed entusiasmo».

L’esterno sinistro racconta così la recente stagione vissuta in maglia viola, con 23 presenze all’attivo in campionato: «È stata molto importante per me. Questa nuova esperienza mi è servita a crescere sia calcisticamente sia umanamente. Le problematiche a livello societario hanno sicuramente influito. È mancato soprattutto l’aspetto umano. Come calciatori ci siamo sentiti abbandonati a Natale e a Pasqua, per non parlare dell’ultimo periodo». A livello calcistico gioie e delusioni: «L’emozione più bella l’abbiamo vissuta in occasione dei due derby vinti contro la Palmese, quando ci davano tutti per spacciati, in quanto otto undicesimi della squadra titolare erano andati via. La delusione più grande? Il gol subito sempre nel derby in pieno recupero. Ormai era fatta».

La squadra, i tifosi e mister Dal Torrione

Giovanni Guerrisi ha parole di elogio per la tifoseria viola: «I nostri sostenitori ci hanno seguito sempre – spiega il difensore gioiese – nei momenti belli e specialmente nei momenti negativi. In casa e fuori abbiamo puntualmente avuto calore e presenza. E lo stesso vale per gli allenamenti». A livello personale, si diceva, una stagione positiva. Tanta fiducia e numerose presenze fra campionato e coppa. «Ho dato tutto in ogni partita. Sono sceso in campo sempre con il massimo impegno, senza mai risparmiarmi. Ho affrontato avversari difficili, momenti difficili e qualche infortunio ma non mi sono mai tirato indietro. A volte ho vinto, a volte ho imparato, ma in ogni caso sono cresciuto. Guardando la classifica mi sento soddisfatto, non perché abbiamo vinto il campionato, ma perché insieme abbiamo mantenuto la categoria e non era facile. E poi abbiamo sempre giocato con il cuore». Tanti stranieri in campo «e anche loro hanno lottato fino alla fine per la maglia e per la città». Riguardo mister Dal Torrione «non posso che ringraziarlo perché è stato un allenatore che non mi ha dato solo indicazioni tecniche o tattiche, ma è riuscito a tirare fuori il meglio di me dentro e fuori dal campo. Una grande mano di aiuto, da parte sua, non solo a livello calcistico ma anche umano. Per lui non è stato facile gestire il tutto alla luce dei numerosi problemi, ma lo abbiamo sentito sempre vicino a noi».

