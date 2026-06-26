Lotito acquista la Reggina: l’annuncio sui social del sindaco di Reggio Calabria

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Claudio Lotito è il nuovo proprietario della Reggina Calcio, il patron della Lazio acquista gli amaranto ad annunciarlo è il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro

REGGIO CALABRIA – La Reggina volta pagina. Dopo settimane di trattative, rinvii, verifiche contabili e continui colpi di scena, formalizzato il closing che sancisce il passaggio del club amaranto dall’ormai ex proprietà composta da Antonino Ballarino, Virgilio Minniti e Fabio Vitale alla cordata riconducibile a Claudio Lotito. Si chiude così una delle vicende societarie più lunghe e travagliate degli ultimi anni, aprendo ufficialmente un nuovo capitolo nella storia della società calabrese. La firma è arrivata presso uno studio notarile romano al termine di una trattativa che, nelle ultime settimane, aveva subito diversi rallentamenti legati agli approfondimenti sulla situazione economica e patrimoniale del club.

Superati gli ultimi passaggi burocratici, è arrivato il definitivo via libera che consegna la Reggina a una proprietà con grande esperienza nel panorama calcistico nazionale. A suggellare simbolicamente il passaggio anche il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Il primo cittadino attraverso i propri canali social ha pubblicato una fotografia raffigurante Claudio Lotito e Antonino Ballarino mentre si stringono la mano, accompagnata dal messaggio: “Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita”. Un’immagine destinata a rappresentare l’inizio del nuovo corso amaranto. Per il primo cittadino si tratta anche della concretizzazione di uno degli impegni assunti durante la recente campagna elettorale.

Cannizzaro aveva infatti assicurato il massimo impegno per favorire una soluzione capace di garantire stabilità e prospettive alla Reggina, individuando una proprietà ritenuta all’altezza della storia e delle ambizioni del club. Il cambio societario, maturato a poche settimane dal suo insediamento, rappresenta quindi il primo importante risultato sul fronte sportivo. Con la conclusione dell’operazione termina l’esperienza della gestione Ballarino, iniziata nel 2023 e caratterizzata dal mancato salto nei professionisti. Adesso si apre una fase completamente nuova che dovrà restituire entusiasmo a una piazza reduce da quattro campionati consecutivi in Serie D.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, l’investimento complessivo previsto dalla nuova proprietà sarà significativo. Comprenderà non solo l’acquisizione del club ma anche la costruzione di una squadra in grado di puntare immediatamente alla promozione in Serie C. Nelle prossime ore saranno inoltre definiti i primi tasselli dell’organigramma societario e dell’area tecnica, passaggi fondamentali per avviare la programmazione della nuova stagione. Dopo mesi di attese, trattative e incertezze, la Reggina ha finalmente una nuova proprietà. Adesso, però, il tempo degli annunci lascia spazio a quello dei fatti: la piazza amaranto attende un progetto solido e risultati concreti. La rivoluzione societaria è realtà, da oggi la parola passa definitivamente al campo.