Calcio, Reggina: preso il centrocampista Abonckelet

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REGGIO CALABRIA – Primo colpo sul mercato per la Reggina dopo l’annuncio del nuovo allenatore Marchionni (LEGGI): la società amaranto ha infatti annunciato di aver ingaggiato il centrocampista centrale Mady Abonckelet.

Abonckelet, 28 anni e nativo di Trappes, arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes. Porta con sé un palmares impreziosito da quattro titoli. Alle promozioni in C ottenute con il Vado nella stagione passata e con il Giugliano nella stagione 2021/2022, si aggiunge infatti il double con il Campobasso (2023/2024), che è valso ai molisani sia la vittoria del campionato che lo scudetto di categoria.

Abonckelet è già a disposizione della Reggina. In passato ha vestito anche le maglie di Olympia Agnonese, Gravina, Bisceglie, Pontarlier (Francia) e United Riccione. Il totale è di 289 presenze, 23 reti e undici assist vincenti.