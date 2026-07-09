4 minuti per la lettura

Reggio Calabria entra nella storia della pallanuoto giovanile italiana. La formazione Esordienti dell’Italica Sport conquista un traguardo senza precedenti per il movimento reggino: la qualificazione alle finali nazionali, in programma a Ostia dal 26 al 30 agosto.

Reggio Calabria entra nella geografia della grande pallanuoto giovanile italiana. L’Italica Sport compie un’autentica impresa e conquista la qualificazione alle finali nazionali Esordienti, in programma a Ostia dal 26 al 30 agosto, grazie al terzo posto assoluto ottenuto nelle Finali regionali siciliane disputate a Siracusa il 4 e 5 luglio. Un risultato storico per la società con quartier generale al Parco Caserta Sport Village, ma anche un traguardo che premia l’intero movimento della pallanuoto reggina. La formazione guidata da Giacomo Mannino è riuscita infatti a imporsi in uno dei contesti più competitivi del panorama nazionale, misurandosi alla pari con alcune delle realtà più consolidate della pallanuoto italiana.

La Sicilia rappresenta da anni una delle culle della disciplina, con società capaci di militare stabilmente ai vertici e di formare talenti destinati ai grandi palcoscenici. Salire sul podio regionale e conquistare il pass per la fase nazionale assume un valore ancora maggiore: l’Italica Sport non ha soltanto ottenuto una qualificazione, ma ha certificato la crescita di un progetto tecnico costruito nel tempo.

Reggio Calabria, l’Italica Sport conquista le finali nazionali di pallanuoto Esordienti

Nella prima giornata delle Finali Regionali, l’Italica Sport ha superato l’Ortigia Academy Siracusa con il punteggio di 7-3, staccando il pass per le semifinali. Una prestazione convincente, caratterizzata da equilibrio tattico e grande solidità difensiva, impreziosita dagli interventi decisivi del portiere Antonio Ricciuto, protagonista di una prova di alto livello.

In semifinale i giovani reggini hanno affrontato la Telimar Palermo, una delle società più blasonate della pallanuoto italiana. Il 12-3 finale ha premiato la formazione palermitana, ma non ha cancellato la grande prova di carattere dell’Italica Sport, capace di reagire immediatamente alla battuta d’arresto e di ritrovare concentrazione ed energie in vista della sfida più importante: quella per il terzo gradino del podio, che avrebbe garantito l’accesso alla fase nazionale.

Il capolavoro contro il Cus Palermo vale l’Italia

Nella gara decisiva contro il Cus Palermo, in palio c’era molto più di una medaglia: c’era la possibilità di entrare tra le migliori formazioni italiane nella categoria Esordienti. L’allungo sul 10-8, arrivato a poco più di due minuti dalla sirena finale, ha rappresentato il passaggio chiave della competizione. Da quel momento in poi la squadra ha difeso il vantaggio con ordine, compattezza e spirito di gruppo, affidandosi anche agli interventi determinanti del proprio estremo difensore. Al fischio finale è esplosa la gioia: il terzo posto significava qualificazione alle finali nazionali. Un risultato che certifica la solidità di un progetto tecnico costruito con programmazione, competenza e continuità.

Italica Sport: composizione

A Ostia l’Italica Sport si presenterà con il gruppo che ha saputo trasformare un sogno in realtà: Antonio Ricciuto, Vardè, Minniti, Musolino, Nicolò Alberti, Cristian Purpura, Gemelli, Andrea Maria Alberti, Cirillo, Colamonici, Alessandro Purpura e Audino. Una squadra guidata da Giacomo Mannino, con il supporto dei tecnici Pierpaolo Barillà e Giuseppe Bianchi, protagonisti insieme agli atleti di un percorso di maturazione sportiva e personale. Determinante anche il contributo della dirigenza, coordinata dal direttore generale Antonino Rossi, che ha sostenuto con costanza il cammino della società, accompagnandone lo sviluppo nel tempo.

Un gruppo giovane, ma già capace di dimostrare carattere, qualità e spirito di squadra. Dal 26 al 30 agosto questi ragazzi avranno il compito di rappresentare non solo l’Italica Sport, ma un’intera città pronta a vivere insieme a loro una pagina storica della pallanuoto reggina. La qualificazione rappresenta un riconoscimento di grande valore per l’intero movimento sportivo cittadino e dimostra come anche una realtà in continua evoluzione possa competere ad alti livelli grazie a una programmazione attenta e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Polimeni: «Un orgoglio per tutta Reggio Calabria»

Grande soddisfazione da parte del presidente Marco Francesco Polimeni, che ha sottolineato il valore storico della qualificazione: «Questa qualificazione rappresenta una delle pagine più importanti della storia dell’Italica Sport. Essere riusciti a conquistare il pass per le Finali Nazionali attraverso le Finali Regionali Siciliane, confrontandoci con società che da decenni rappresentano l’eccellenza della pallanuoto italiana, rende questo risultato ancora più prestigioso.

Oggi non festeggia soltanto l’Italica Sport, ma tutta Reggio Calabria, che avrà una propria rappresentante tra le migliori squadre d’Italia. Questo è il frutto del lavoro quotidiano svolto al Parco Caserta Sport Village e della professionalità dei nostri tecnici. Continueremo a investire nei giovani perché crediamo che il futuro dello sport reggino passi proprio dalla crescita del nostro vivaio. Ad Ostia andremo con entusiasmo, consapevoli di rappresentare un’intera città e determinati a vivere questa straordinaria esperienza da protagonisti».