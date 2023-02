Dal Milleproroghe al reato di omicidio nautico: Gli impegni delle Camere

1 minuto per la lettura

Giornate intense per le Camere, deputati e senatori dovranno affrontare diversi temi a partire dal Milleproroghe ecco tutti gli impegni

L’AULA della Camera questa settimana discute due importanti decreti legge. Da oggi è previsto l’esame di quello sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (che ha suscitato le forti proteste delle associazioni di categoria) e che deve ancora essere inviato al Senato, sul quale è stata posta la fiducia, che sarà votata appunto oggi pomeriggio.

Domani, invece, arriva in Assemblea il decreto Milleproroghe, già approvato da Palazzo Madama, sul quale ancora non si sa se, alla fine, verrà posta la fiducia per accelerarne l’iter di approvazione.

Sempre alla Camera, mercoledì la Commissione Trasporti svolgerà l’audizione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sulle linee programmatiche in materia proprio di politiche del mare.

GLI IMPEGNI DELLE CAMERE OLTRE A MILLEPROROGHE

Non sarà più tranquilla la settimana dell’Aula del Senato, che si concentrerà sull’esame del disegno di legge sul reato di omicidio nautico e sulla discussione del decreto legge sugli impianti di interesse strategico nazionale e su quello sui flussi migratori, già approvato dalla Camera.

In più, saranno votati, a scrutinio segreto, i componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria.

Il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, l’organo composto da deputati e senatori che esercita il controllo sull’operato dei servizi segreti, domani ascolterà Elisabetta Belloni, la direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.