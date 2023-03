L’agenda settimanale del Parlamento, martedì la relazione di Piantedosi

1 minuto per la lettura

L’agenda settimanale del Parlamento con la relazione del ministro dell’interno Matteo Piantedosi fissata per martedì

SI APRE una settimana relativamente tranquilla per i due rami del Parlamento. L’Aula della Camera dovrà discutere e approvare, forse con la fiducia, il decreto legge su sisma e protezione civile, già licenziato dal Senato, e quindi difficilmente suscettibile di essere modificato, e alcune mozioni, tra cui una sulla nota vicenda del Qatargate che nei mesi scorsi ha investito le istituzioni europee.

Sempre in Aula a Montecitorio, poi, martedì il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferirà al Parlamento sul naufragio di Cutro. E, con tutta probabilità, sarà questo l’appuntamento più importante della settimana.

A Palazzo Madama, proseguirà l’esame del decreto legge sui prezzi dei carburanti, già approvato dalla Camera e oggetto di dure contestazioni da parte delle associazioni di categoria. Verrà votata la delega al Governo per adottare norme in favore delle persone anziane e discusso il disegno di legge per la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro regio di Parma.

Mercoledì 8 marzo, poi, le Aule di entrambe le Camere saranno impegnate per l’elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e della giustizia tributaria.