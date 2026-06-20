La Guida Gambero rosso premia le migliori gelaterie calabresi: a Cesare e Vitaro vanno tre coni

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La Guida Gambero Rosso delle migliori gelaterie d’Italia premia con tre coni Gelato Cesare di Reggio Calabria e La Cremeria di Vitaro a Rende

ESTATE, voglia di gelato. Appena il caldo si fa sentire, è impossibile non farsi prendere dal desiderio di gustare un cono o una coppetta. E a indicare le migliori gelaterie d’Italia ci pensa il Gambero Rosso con la sua nuova guida. Sono 77 lungo lo stivale le insegne premiate con i Tre coni.

Tra le conferme due le gelaterie calabresi premiate con il massimo del punteggio, Gelato Cesare a Reggio Calabria (un nome e una tradizione dal 1918 che ormai non ha bisogno di presentazioni) e la Cremeria Vitaro di Rende (che se pur più “giovane” rispetto ai colleghi reggini si sta già da tempo affermando nel mondo del gelato).

NELLA GUIDA GAMBERO ROSSO SELEZIONATE 583 INSEGNE DI GELATERIE ITALIANE

La Guida delle gelaterie del Gambero rosso è arrivata alla decima edizione dove quest’anno si possono trovare 583 insegne selezionate.

Anche questo rappresenta un viaggio nel mondo gastronomico italiano per scoprire talenti, innovazione, prodotti e professionalità, perché, come spiegano i curatori della Guida «un gelato artigianale non è sempre sinonimo di qualità, ben altra cosa è parlare di un gelato “trasparente” naturale, contemporaneo, frutto di tecnica, ricerca e responsabilità».

Il gelato resta un “lusso” alla portata di tutti, ma proprio per questo chi lo produce ha una grande responsabilità. Ecco allora che nel selezionare le gelaterie migliori la Guida del Gambero rosso ha tenuto conto dei cambiamenti degli ultimi anni. Proprio perché il gelato è un prodotto rivolto a tutti, dai più piccoli agli anziani, i gelatai cercano di andare incontro alle varie esigenze nutrizionali. «Ultimamente – spiegano – si sta lavorando sull’abbassamento degli zuccheri, sui prodotti senza lattosio e latte, sul senza glutine, sul gelato completamente vegano».

MIGLIORI GELATERIE SELEZIONATE PER LA SCELTA DELLE MATERIE PRIME, RICERCA E TRASPARENZA

La selezione effettuata premia chi investe in materie prime, personale, ricerca, tecnica e trasparenza, «non chi rincorre mode e standardizzazioni».

«I locali – perché sono le attività nella loro interezza, dal prodotto al servizio, fino all’ambiente, a essere recensite – come sempre vengono valutati con il sistema dei Coni, fino ai prestigiosi Tre Coni assegnati alle eccellenze assolute. Un metodo, sviluppato in 40 anni di storia, che il Gambero Rosso applica a tutte le sue pubblicazioni, calandolo in modo specifico nelle diverse materie gastronomiche».



I GIUDIZI DEL GAMBERO ROSSO PER GELATERIA CESARE E LA CREMERIA VITARO

Il massimo punteggio, tre coni, è andato a Gelato Cesare. Ecco come la Guida descrive la gelateria di Reggio: «Questo bel chioschetto sul Lungomare, a due passi dal Museo Archeologico è uno di quei luoghi che raccontano l’arte calabrese del gelato con una forte personalità. Il profumo di cose buone si mescola alla brezza marina, il banco offre una selezione generosa con creme che oscillano tra tradizione e originalità, capaci di sorprendere senza mai esagerare».

Tre coni anche per la Cremeria Vitaro: questo il giudizio «L’insegna si distingue per eleganza e attenzione ai dettagli, accoglie i clienti in un locale luminoso, nel quale il servizio gentile e attento accompagna un’offerta di alto livello. La ricerca delle materie prime è un punto fermo: tra ingredienti a km zero, spesso da produzioni bio, presìdi Slow Food, cioccolati monorigine dalle zone vocate, ogni gusto racconta una storia diversa. Originale e riuscito il Marsalino, con crema al vino Marsala e cioccolato fondente, mentre il gusto crema mandorla e caramello conquista per equilibrio e rotondità».

GLI ALTRI RICONOSCIMENTI ALLE GELATERIE CALABRESI: DUE CONI, UN CONO E PREMIO SPECIALE

Accanto alla valutazione con i coni Gambero Rosso assegna anche dei premi speciali. Il Bar Ettore di Locri si è, infatti, aggiudicato il Premio Speciale Agrimontana Gelato e Territorio. Di seguito i riconoscimenti con i due coni: Amedeo Gelateria di Catanzaro, Bar Ettore di Locri (oltre al premio speciale), Casa Mastroianni di Lamezia, Donna Maria gelateria di Tropea, Gelateria Enrico di Pizzo, Il Regno del Gelato Jacurso (Cz), Moré di Soverato (Cz), Scrivano -Terre d’Altopiano, Azienda Agricola di Spezzano della Sila (Cs), Sottozero Pennestrì di Reggio Calabria (che nel 2024 era stata insignita del riconoscimento come Miglior gelato al cioccolato), Trebottoni di Reggio Calabria; con un cono: Bar del Tocco, Gelateria a Gerace (Rc), Bar Jolli di Stalettì (Cz), Costantino – Pasticceria & Gelateria di Palmi (Rc), Ercole Caffè&Bar di Pizzo (Vv), Fred. Nati per il gelato di Sellia Marina (Cz), Gelato Lab. CaraPina di Diamante (Cs), Il Massimo del Gelato di Jacurso (Cz), Juve Bar di Belvedere Marittimo (Cs).