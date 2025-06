Rimini, l’atleta calabrese Marco Tenuta conquista il podio nell’Hyrox Pro

3 minuti per la lettura

Tra sudore, adrenalina e l’energia di 11mila partecipanti, l’edizione 2025 dell’Hyrox Italia ha consacrato un nuovo protagonista: Marco Tenuta, giovane atleta calabrese, ha centrato un risultato di spessore salendo sul terzo gradino del podio nella categoria 16-29 della divisione Hyrox Pro.

RIMINI – È un successo che va oltre il cronometro, quello conquistato da Marco Tenuta, giovane atleta calabrese, protagonista dell’edizione 2025 di Hyrox Rimini, una delle tappe internazionali più attese nel panorama del fitness competitivo. Con oltre 11mila partecipanti, la manifestazione ha offerto uno spettacolo di sport e resilienza. E proprio in questo scenario, il nome di Tenuta si è imposto con forza, conquistando il terzo posto nella categoria 16-29 della divisione Hyrox Pro, in coppia con il compagno Matteo Quadarella.

Hyrox: la nuova frontiera del fitness

Nato in Germania, il format Hyrox è oggi una competizione internazionale che unisce corsa e movimenti funzionali in una struttura fissa: otto chilometri di corsa, intervallati da otto esercizi ad alta intensità. Dalla spinta di slitte cariche di peso ai wall balls, passando per il rowing e lo ski erg, ogni partecipante viene messo alla prova in ogni aspetto della preparazione fisica. Esistono due principali categorie: la Hyrox Open, aperta a un pubblico ampio ma comunque esigente, e la Hyrox Pro, con carichi e difficoltà maggiori, pensata per chi punta all’élite del fitness competitivo.

L’Hyrox a Rimini è molto più di un evento sportivo: è il ritratto di un movimento in espansione, di una passione collettiva per il fitness che si fa competizione, stile di vita, comunità. E in questa comunità, fatta di sudore, concentrazione e cuore, l’Italia ha mostrato di poter recitare un ruolo da protagonista. Con atleti come Marco Tenuta, il futuro di Hyrox parla anche italiano. Anzi, calabrese.

Calabria protagonista: Marco Tenuta conquista il podio nell’Hyrox Pro, un successo che parla di futuro

Insieme al compagno di squadra Matteo Quadarella, Tenuta ha dimostrato potenza, resistenza e determinazione in una delle gare più selettive del panorama fitness internazionale. Il duo Tenuta–Quadarella ha saputo imporsi con forza, chiudendo la prova in 57 minuti e 22 secondi, un tempo che testimonia un livello atletico d’eccellenza. Tenuta ha gareggiato anche nella versione individuale, chiudendo la Hyrox Pro Single Man in 1 ora, 8 minuti e 48 secondi. Un doppio impegno che parla la lingua del sacrificio, della dedizione quotidiana e di una visione chiara degli obiettivi.

Il podio di Marco Tenuta non è solo un traguardo personale. È anche il simbolo di una Calabria che cresce, che investe nello sport e che si fa spazio anche in ambiti dove, fino a pochi anni fa, sembrava difficile emergere. Merito anche di realtà come la Wolf Gym, dove Tenuta si allena sotto la guida attenta del coach Salvatore Caligiuri. Una struttura che si conferma fucina di talenti e punto di riferimento per chi sogna di competere ad alti livelli.

Il successo dell’atleta calabrese accende così i riflettori su una regione spesso sottovalutata nel panorama sportivo nazionale, ma che dimostra, anche attraverso discipline emergenti come Hyrox, di avere tutte le carte in regola per eccellere.