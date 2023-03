Strage migranti, la ong Resqpeople ringrazia i cittadini calabresi

1 minuto per la lettura

Strage di migranti di Cutro, la ong Resqpeople ringrazia i cittadini calabresi con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram

«Mentre le reazioni al naufragio di Crotone tiravano fuori il peggio dei nostri governanti e degli odiatori di professione, tiravano fuori anche il meglio della nostra umanità. Le cittadine e cittadini di Crotone e della Calabria ci hanno mostrato cosa vuol dire correre in aiuto e, quando è troppo tardi per aiutare, cosa significa la dignità umana e l’umana pietas».

SCOPRI I CONTENUTI SUL NAUFRAGIO DI CUTRO SFOCIATO IN UNA VERA E PROPRIA STRAGE DI MIGRANTI

Lo scrive su Instagram la ong Resqpeople che ringrazia i calabresi, dedicando un post all’impegno e all’umanità mostrata dai tanti abitanti della Calabria e crotonesi in particolare che in questi giorni hanno prestato soccorso ai sopravvissuti della tragedia di Steccato di Cutro e pianto per le vittime.

«Grazie: a chi ha portato giocattoli sulle bare dei bambini, a chi ha lasciato fiori e cartelli fuori dal PalaMilone, a chi ha trattato quelle persone come se fossero i nostri parenti, le nostre sorelle, i nostri figli. Questo è “essere umani”», scrive ancora la ong