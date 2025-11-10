UniCal, pedagogisti a confronto su un patto educativo per la Calabria

1 minuto per la lettura

All’UniCal simposio di pedagogia, al centro un patto educativo per la Calabria contro i processi di marginalizzazione. L’obiettivo dell’iniziativa è esplorare le criticità educative della regione

Importante iniziativa domani, martedì 11 novembre, alle 9, nell’aula Solano dell’Università della Calabria, promossa da un gruppo di pedagogisti afferenti ai dipartimenti DeMaCs e DiCES. Il tema è ricostruire la democrazia a partire da un patto educativo per la Calabria.

IL SEMINARIO ALL’UNICAL

Il seminario di studio sarà aperto da Berardino Sciunzi, direttore di Matematica e Informatica, e Maria Mirabelli, direttore di Culture, Educazione e Società. Il dibattito, coordinato da Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia, prevede le relazioni di Giovanbattista Trebisacce, docente di Pedagogia generale e sociale al DeMaCs, e Rossana Adele Rossi, docente di Pedagogia generale e sociale al DiCES. A concludere la manifestazione, Mario Caligiuri, docente di Pedagogia della Comunicazione.

L’OBIETTIVO

L’obiettivo dell’iniziativa è esplorare le criticità educative della regione, a partire dalle povertà, dai processi di marginalizzazione ed esclusione sociale, dalle dipendenze e dalla criminalità organizzata. Ricostruire la democrazia in Calabria significa soprattutto investire nell’educazione e nell’istruzione come leve del cambiamento sociale e del riscatto culturale per i territori.