Parlaci della Calabria d’Estate

L’Estate, la Calabria, i calabresi, i turisti, le bellezze sconfinate e i luoghi del cuore tra mare e montagna, parte lo speciale per scoprire l’Estate in Calabria

OGNI volta che ripartono le pagine dell’estate è una epifania. Una rinascita, uno stordimento dei sensi, una cotta sotto al sole, amore sotto le fronde. Una prima volta che si ripete ancora e ancora, ed è sempre magia e smarrimento, emozione e sospiri, voci che si giurano di non lasciarsi mai, voglia di remare, certezze che si sgretolano e sicurezze che si consolidano, più ci lavoriamo, più le amiamo.

Soprattutto nell’anno in cui festeggiamo i trent’anni del Quotidiano, di cui più di venti di inserti, sì, li chiamiamo inserti anche se sono ben piantati tra le pagine chiare e le pagine scure del nostro giornale, tra estate e weekend. Queste pagine piene di colore e notizie ci portano altrove, ci catapultano nella Calabria che, come una cicala, che non conosce inverno, canta e balla, scopre nuovi sapori, insegue quella narrazione sana e restitutiva della bellezza e meraviglia, carpitaci dalla cronaca, da uno storytelling che, siamo onesti, non ci premia.

Noi sì, lo facciamo. Dall’inizio alla fine la amiamo tutta questa nostra Regione dove la neve si mescola al miele, e ve la raccontiamo vista dal lato più giusto, dal suo profilo migliore, quello delle vacanze, degli appuntamenti, degli eventi, dei concerti, della cucina, dei film e delle serie, dei racconti, delle rubriche, dei consigli di lettura, dei giochi. Ma andiamo con ordine, dove possibile, cosa troverete in questa lunga estate caldissima, nel nostro inserto che (ri)nasce oggi fresco una rosa appena fiorita, una farfalla che batte le ali e all’alba si libra felice nell’aria? Gli appuntamenti intanto, il cosa dove come quando in Calabria, dal Tirreno allo Jonio, dalla Sila all’Aspromonte. I libri, recensioni, novità e consigli di lettura, un gioco nuovo di zecca, incentrato sui personaggi famosi e meno della grande letteratura italiana e straniera.

Le bandiere blu, un lungo cammino per scoprirle tutte. Sul nostro sito le trovate tutte elencate in dettaglio. Gli itinerari, ma in chiave storica. La cucina, la classica, con ricette sempre nuove con i consigli dei locali e i vini della nostra terra e una cucina nuova, quella dei presidi Slow Food, lenta e sostenibile. I film in tutto il loro splendore in pellicola.

Le perle dalla cineteca della Calabria e la mente che torna agli anni ‘90. Le serie tv, le nuove uscite e quello che c’è da rivedere. I racconti, i vostri e quelli dei nostri autori. Le rubriche, alcune nuove di zecca di cui non vi diciamo niente (amiamo le sorprese). I festeggiamenti per i dodici anni di Cous Cous che nasceva un giorno di luglio nel 2013. La new entry, la Posta dell’Estate. Scriveteci i vostri per come e perché, chiedeteci cose a estate@quotidianodelsud.it.

Quindi eccoci, con tutto il nostro entusiasmo, splendidi splendenti, invincibili, assaggiateci, leggeteci, scriveteci, state con noi. Un’altra estate. Ancora. Insieme.

Che in questi trent’anni voi lettori avete cambiato l’architettura e le proporzioni del nostro cuore.