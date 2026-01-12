L’alba dei leoni, Stefania Auci svela le origini calabresi dei Florio

3 minuti per la lettura

La scrittrice siciliana Stefania Auci torna in libreria il 13 gennaio con il nuovo capitolo della saga della famiglia Florio che parte da Bagnara Calabra. Un romanzo che racconta le radici calabresi della dinastia che ha fatto la storia della Sicilia

C’è della Calabria nella avvincente saga familiare dei Florio. Anzi molta Calabria. Quella profonda, del Sud, ancestrale e misterica, dura e aspra, che segna con passo lento e cadenzato l’inizio del tutto. Stefania Auci completa la trilogia sui Florio e rivela le origini calabresi della famiglia che ha conquistato milioni di lettori. Martedì 13 gennaio arriva in libreria “L’Alba dei Leoni” (Editrice Nord), il nuovo romanzo che ricostruisce la genesi della dinastia partita da Bagnara Calabra per costruire un impero a Palermo.

LA SAGA DEI FLORIO DI STEFANIA AUCI

L’autrice trapanese, che vive e insegna a Palermo come docente di sostegno, ha conquistato oltre un milione e mezzo di lettori in Italia con “I Leoni di Sicilia” e “L’inverno dei Leoni”. I due romanzi hanno dominato le classifiche nazionali nel 2019 e nel 2021, conquistando il titolo di libri più venduti dell’anno. La saga conta oggi traduzioni in 42 paesi e ha ispirato una fortunata serie televisiva, per la regia di Paolo Genovese, che ha amplificato il fenomeno letterario.

DA BAGNARA A PALERMO, LE RADICI DEI FLORIO

“L’Alba dei Leoni” riporta i lettori indietro nel tempo, al 1772, quando la famiglia Florio viveva a Bagnara Calabra. Auci ricostruisce il percorso tormentato che porta la famiglia dalla Calabria alla Sicilia, raccontando gli eventi che hanno segnato il destino di questa stirpe destinata a illuminare il mondo dell’imprenditoria italiana.

La storia parte da Vincenzo, un fabbro duro come il ferro che lavora, e da sua moglie Rosa, che affronta la fatica di crescere figli in un territorio aspro, stretto tra montagna e mare. La vita dei Florio calabresi si fonda sull’orgoglio del cognome e sulla certezza che il presente rappresenta un ponte tra passato e futuro.

STEFANIA AUCI, I BESTSELLER E UN RITORNO ALLE ORIGINI

Il nuovo capitolo della saga racconta tre eventi cruciali che cambiano per sempre il destino della famiglia: la fuga di un figlio ribelle e sognatore che scopre il prezzo della libertà, il terremoto che nel 1783 distrugge case e speranze in Calabria, e infine la decisione di trasferirsi in Sicilia, dove Paolo e Ignazio Florio arrivano a Palermo nel 1799.

«Li abbiamo visti arrivare dal nulla e costruire un impero. Abbiamo visto il loro impero crescere e poi farsi cenere», spiega l’editore nella nota di presentazione. «Abbiamo visto la parabola della famiglia che ha illuminato il mondo, ma non ne abbiamo mai visto l’inizio».



LA CALABRIA PROTAGONISTA NELLA VICENDA DEI FLORIO

L’uscita di “L’Alba dei Leoni” riveste particolare interesse per i lettori calabresi, che scopriranno come la loro terra ha forgiato il carattere e la determinazione di una famiglia destinata a diventare leggenda. Il romanzo di Stefania Auci celebra le radici meridionali dell’imprenditoria italiana e racconta come la Calabria abbia dato i natali a uno dei più importanti nuclei familiari della storia economica del Mezzogiorno.

La scrittrice completa così il mosaico narrativo che ha appassionato l’Italia e il mondo, offrendo ai lettori la chiave per comprendere da dove nasce la forza dei Florio: dalla fatica, dalla perdita, dalla determinazione di chi ha lottato contro un destino avverso per costruire qualcosa di straordinario.

