Ezio Mauro porta in Calabria “Il silenzio dell’opinione pubblica”

3 minuti per la lettura

Ezio Mauro presenta in Calabria il nuovo libro con Zygmunt Bauman “Il silenzio dell’opinione pubblica”. Tre giorni di eventi dal 18 al 20 febbraio 2026 tra Catanzaro, Cosenza e Lamezia Terme

Due sguardi complementari. Due visioni. Un dialogo. Postumo eppure così attuale, tra Ezio Mauro Zygmunt Bauman, sull’ostinazione nel rivendicare il bisogno di riaffermare il pensiero critico e quella cosa vivida che ancora, e con la stessa ostinazione, chiamiamo speranza. La resistenza che si fa azione contro il conformismo digitale.

Cosa rimane dell’opinione pubblica nell’epoca dei social media, delle bolle digitali e dell’attenzione ridotta a pochi secondi? È questa la domanda al centro de “Il silenzio dell’opinione pubblica” (Feltrinelli, 2026), il dialogo postumo tra Ezio Mauro e Zygmunt Bauman, il celebre sociologo scomparso nel 2017. Un libro che è una denuncia e insieme offre una via d’uscita.

EZIO MAURO E BAUMAN, IL SILENZIO DELL’OPINIONE PUBBLICA



Il volume, pubblicato a gennaio, rappresenta un testamento intellettuale che analizza la trasformazione dell’agorà in un labirinto di solitudini connesse, dove la politica perde presa sulla realtà e i cittadini scivolano nell’impotenza e nel risentimento Feltrinelli EditoreIBS.

UNA MAPPA LUCIDISSIMA SUL NOSTRO PRESENTE



Dalla collaborazione tra l’ex direttore de “la Repubblica” e il teorico della modernità liquida nasce una mappa lucidissima del nostro presente: la crisi dei media, la cultura dell’oblio, la secessione delle élite, la paura dell’altro, la fragilità delle democrazie.

CONSONANZE, DIALOGHI D’AUTORE

Torna in Calabria Consonanze – Dialoghi d’Autore, la prestigiosa rassegna culturale promossa da Entopan e Feltrinelli, in partnership con Harmonic Innovation Group. Protagonista del nuovo appuntamento è Ezio Mauro, che presenta il volume “Il silenzio dell’opinione pubblica” Feltrinelli EditoreIBS (Feltrinelli, 2026), scritto insieme al compianto sociologo Zygmunt Bauman.

EZIO MAURO, APPUNTAMENTI IN CALABRIA



La tournée calabrese di Ezio Mauro si articola in tre giornate intense di confronto culturale, dal 18 al 20 febbraio 2026.

Mercoledì 18 febbraio – Caraffa di Catanzaro

L’incontro inaugurale si terrà alle 17 nella sede di Entopan in Via Padova 2. Mauro dialogherà con il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, con la moderazione di Raffaele del Monaco.

DOPPIO APPUNTAMENTO A COSENZA

Giovedì 19 febbraio – La giornata si apre alle ore 10:30 all’Università della Calabria (UNICAL). Ezio Mauro si confronterà con Raffaele Perrelli, Direttore Dipartimento Studi Umanistici, Maria Mirabelli, Direttrice Dipartimento Culture Educazione e Società, e Ercole Giap Parini, Direttore Dipartimento Scienze Politiche e Sociali. L’incontro sarà preceduto dall’introduzione del Rettore Gianluigi Greco, con la moderazione di Margherita Ganeri, Presidente della Biblioteca di Area Umanistica.

Nel pomeriggio, alle 18, appuntamento alla libreria Feltrinelli di Corso Mazzini 86 a Cosenza, dove lo scrittore converserà con la giornalista de L’Altravoce – Il Quotidiano, Maria Francesca Fortunato.



Venerdì 20 febbraio – Lamezia Terme

Il percorso si concluderà alle 15 al Palazzo d’Ippolito di Lamezia Terme, dove, in un momento di confronto e riflessione, interverranno il giornalista Giuseppe Smorto insieme a Ezio Mauro, a chiudere idealmente la giornata con i loro contributi e punti di vista.



UNA RASSEGNA DAL RESPIRO INTERNAZIONALE

Consonanze – Dialoghi d’Autore proseguirà con cadenza mensile, portando in Calabria alcuni dei più importanti intellettuali italiani e internazionali. I prossimi ospiti saranno Antonio Spadaro (marzo), Gianrico Carofiglio (aprile) e, nei mesi successivi, Alec Ross, Emanuele Felice e Massimo Florio.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico