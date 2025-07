Turismo, per Booking.com è l’estate della Calabria

2 minuti per la lettura

L’ESTATE 2025 «parla calabrese» e a dirlo è Booking.com, la piattaforma online che consente di prenotare hotel, bed and breakfast, case vacanze e che monitora l’orientamento dei propri utenti: Lo ha fatto anche per la Calabria, analizzando le ricerche effettuate tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025 per soggiorni in regione compresi tra il 1° luglio e il 30 agosto. «Tutti i dati – si legge in una nota della società – sono confrontati con lo stesso periodo del 2024, e mettono in luce un’estate di forte espansione per la regione, grazie anche alla spinta di una domanda internazionale in crescita».

Elementi che sembrano confermare le premesse incoraggianti della scorsa primavera, quando Federalberghi Calabria, vista anche l’apertura anticipata della stagione per alcuni villaggi, confermava il trend positivo per il turismo regionale. Il bilancio vero e proprio si potrà tracciare tra qualche mese, quando i numeri sulle presenze consentiranno di verificare quanta della domanda fotografata ora da Booking si sarà trasformata in arrivi concreti.

LE METE PIÙ CERCATE IN CALABRIA SECONDO BOOKING.COM

In testa alle ricerche c’è Reggio Calabria, che registra una notevole crescita rispetto allo scorso anno. Incide, verosimilmente, la maggiore accessibilità della città dello Stretto, con l’aumento dei voli e la crescita dello scalo. Reggio registra un aumento delle ricerche pari a +83% su base annua. Seguono Soverato Marina (+41%) e Scilla (+33%), «a conferma – dice Booking – del crescente interesse verso località di mare autentiche e meno battute». A completare la top ten troviamo Tropea (+31%), Capo Vaticano (+28%), Praia a Mare (+13%), Diamante (+10%), Scalea (+7%), Pizzo (+26%), Zambrone (+20%).

CHI CERCA METE IN CALABRIA

Cresce la domanda internazionale: Booking parla anzi di «impennata». Polonia in testa (+169%), seguita da Belgio (+74%) e Francia (+70%). La top ten dei Paesi in cui si registra un aumento considerevole dell’interesse verso la Calabria comprende anche l’Italia (+19%), la Germania (+39%), la Svizzera (+37%), la Repubblica Ceca (+11%), il Regno Unito (+45%), l’Austria (+42%), il Canada (+12%). La classifica delle strutture preferite dai viaggiatori vede poi al primo posto i Bed and Breakfast, seguiti da hotel, appartamenti e guest house. In crescita – segnala Booking – anche ApartHotel, case vacanze e resort, mentre sul fronte dell’ospitalità rurale si conferma l’interesse per agriturismi e case di campagna. Chiude la top 10 il villaggio turistico, scelto da chi predilige soluzioni all inclusive.

BOOKING.COM: «CALABRIA DESTINAZIONE EMERGENTE»

«I dati confermano un momento estremamente positivo per la Calabria, che si afferma come una delle destinazioni emergenti del panorama estivo italiano» commenta Alessandro Callari, manager per l’Italia di Booking.com. «A colpire è soprattutto l’interesse internazionale, con Paesi come Polonia, Belgio e Francia che trainano una domanda in crescita alla ricerca di autenticità, bellezza naturale e un’accoglienza semplice ma di qualità. La varietà dell’offerta – dalle spiagge incontaminate ai borghi costieri, dai B&B familiari alle case vacanza – risponde perfettamente alle esigenze di un viaggiatore sempre più indipendente, esperienziale e attento al territorio. Un segnale chiaro: la Calabria è sempre più presente sulla mappa del turismo europeo» spiega ancora Callari.