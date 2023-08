Ecco "Bella come il cinema": in Calabria 18 festival e 11 rassegne

1 minuto per la lettura

CATANZARO – È stato presentato ieri nel corso del Magna Graecia Film Festival, “Bella come il cinema 2023”, il progetto che prevede in Calabria la realizzazione di diciotto festival e undici rassegne selezionate con avviso pubblico nei mesi scorsi.

QUESTO IL PROGRAMMA

Presenti i direttori artistici e gli organizzatori degli eventi, che hanno illustrato con un giro di interventi le iniziative che animeranno il territorio calabrese fino al prossimo autunno.

“In questo momento – ha detto Anton Giulio Grande – abbiamo tre festival del cinema che si stanno svolgendo e nei prossimi giorni e mesi ci aspettavano tanti appuntamenti in ogni punto della regione. Questo deve essere motivo di orgoglio per la Calabria Film Commission e per la Regione Calabria che lavora per stimolare un comparto, quello del cinema, sempre più attivo e in crescita”.