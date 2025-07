Rocco Papaleo sul Pollino per le riprese del suo nuovo film

2 minuti per la lettura

“Il bene comune” è il titolo del nuovo film di Rocco Papaleo che sarà girato sul Pollino, tra Basilicata e Calabria

«IL primo ciak (di un mio film) non si scorda mai», scrive sui social l’attore e regista lucano Rocco Papaleo per annunciare le riprese del suo lungometraggio “Il bene comune” per il quale, come set, ha scelto anche la Calabria.

Lo aveva già detto Papaleo in occasione dell’uscita di “U.S. Palmese” che il suo prossimo progetto cinematografico sarebbe stato in Calabria. «Anche io sto parlando con la Calabria Film Commission per un mio prossimo progetto e posso dire che è un ottimo interlocutore. Ancora è presto per poterne parlare, ma diciamo che c’è più che un’intenzione, ci sto lavorando e ancora non ne posso dire niente. Posso dire, però, che le cose vanno avanti e non vedo l’ora di arrivare al prossimo passo», aveva anticipato sulle pagine dell’Altravoce – Il Quotidiano.

La pellicola, assegnataria del bando sviluppo della Regione, gode, infatti, del sostegno della Calabria Film Commission.

Sul Pollino, tra Basilicata e Calabria, dunque, sono finalmente iniziate le riprese di “Il bene comune”, le stesse si svolgeranno per un periodo di circa sei settimane.

Al centro della storia una guida escursionistica, un gruppo di detenute e una gita premio al Parco Nazionale del Pollino dalle conseguenze inimmaginabili.

PAPALEO ALLA QUINTA REGIA

Papaleo, dunque, torna dietro la macchina da presa per la sua quinta regia, dopo “Basilicata Coast to Coast”, “Una piccola impresa meridionale”, “Onda su Onda” e “Scordato”, e lo fa nuovamente nei suoi luoghi d’origine e in quella Calabria ormai eletta a terra d’adozione.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul progetto cinematografico, è stato reso noto il cast composto da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano e Livia Ferri.

Scritto dallo stesso Papaleo con Valter Lupo, il film è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia, da Rocco Papaleo e Carlo Pontesilli per Less is More Produzioni e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm ed è una produzione PiperFilm, Picomedia e Less is More Produzioni. Alla fotografia Diego Indraccolo, la scenografia è di Sonia Peng, i costumi di Sara Fanelli, il montaggio sarà curato da Mirko Platania e le musiche da Michele Braga. “Il bene comune” sarà distribuito nei cinema in Italia e all’estero da PiperFilm.