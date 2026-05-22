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Scanzano, per l’omicidio di Nicola Scarascia il movente resta un rompicapo. Da capire a chi fosse destinata la somma di denaro prelevata prima della sparizione.

SCANZANO JONICO (MATERA)- Il nodo centrale del delitto di Scanzano Jonico resta il movente. Gli inquirenti stanno cercando di capire a chi fosse destinata la somma di denaro prelevata la sera dell’8 maggio dal 52enne Nicola Scarascia poco prima di sparire e se quel denaro possa avere un collegamento diretto con quanto accaduto nelle ore successive. Per questo vengono meticolosamente analizzati tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza e testimonianze di amici e conoscenti. Scarascia viveva da tempo in Germania con la moglie e i figli, ma era rientrato da alcune settimane nel Materano per aiutare una parente impegnata nella ristrutturazione di una casa di famiglia. Chi lo conosceva lo descrive come una persona tranquilla, lontana da ambienti criminali o frequentazioni pericolose. Proprio questo aspetto rende ancora più difficile, per chi indaga, individuare un movente chiaro dietro un delitto che appare sempre più premeditato.

SCANZANO, L’OMICIDIO DI NICOLA SCARASCIA: LE INDAGINI SULLE FIGURE CHIAVE E L’ATTESA DELL’AUTOPSIA

Ci sono almeno due figure finite al centro degli approfondimenti investigativi sulla morte dell’uomo trovato senza vita nel canale Fosso Valle, a Scanzano Jonico, dopo quattro giorni di ricerche. È attorno a loro che, nelle ultime ore, si starebbe stringendo il lavoro dei carabinieri della compagnia di Policoro e della Procura di Matera, convinti sempre di più di trovarsi davanti a un omicidio maturato in un contesto che è ancora tutto da chiarire. Sarà l’autopsia effettuata mercoledì dalla dottoressa Sara Sablone nell’obitorio dell’ospedale di Policoro, a fornire i primi elementi oggettivi sulla morte dell’uomo. Sarà l’autopsia effettuata mercoledì dalla dottoressa Sara Sablone nell’obitorio dell’ospedale di Policoro, a fornire i primi elementi oggettivi sulla morte dell’uomo.

LA CONFERMA DELLO STRANGOLAMENTO E L’IPOTESI DI OCCULTAMENTO DEL CADAVERE

A rendere il quadro più oscuro non sono soltanto gli esiti dell’autopsia, che avrebbero confermato una morte per asfissia compatibile con strangolamento o soffocamento, ma soprattutto le modalità con cui il corpo sarebbe stato abbandonato. Il cadavere è stato trovato in una zona nascosta dalla vegetazione, alle spalle della linea ferroviaria jonica, in un punto difficile da raggiungere persino a piedi. Un dettaglio che per gli investigatori pesa molto: l’ipotesi è che l’autotrasportatore sia stato ucciso altrove e poi trasportato o trascinato fino al canale Fosso Valle nel tentativo di occultarne il corpo.

OMICIDIO DI NICOLA SCARASCIA, LE RICERCHE CON I CANI MOLECOLARI A SCANZANO E LA CACCIA AI MEZZI SOSPETTI

Allertati dai familiari – rientrati precipitosamente dalla Germania per seguire le ricerche – gli inquirenti avevano immediatamente attivato il piano per le persone scomparse. I militari, dopo aver ispezionato l’abitazione e l’auto dell’uomo – una Volvo scura con targa tedesca rimasta parcheggiata a pochi metri dalla casa – senza rilevare elementi utili, avevano richiesto l’intervento delle unità cinofile. I cani molecolari, tuttavia, avevano perso le tracce del 52enne a poche decine di metri dal portone.

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È proprio questo uno dei dettagli che infittisce il giallo, unito all’esito dei rilievi affidati ai cani molecolari: gli animali sono infatti riusciti a fiutare la pista di Scarascia solo per pochi metri fuori dal portone, un’interruzione brusca che spinge, per questo motivo, gli investigatori a ipotizzare un allontanamento a bordo di un’altra autovettura. Per questo gli inquirenti hanno visionato i filmati di tutte le telecamere di sorveglianza nella zona di Scanzano, a caccia di dettagli o passaggi di mezzi sospetti. Si cercano tracce biologiche e i tabulati delle ultime chiamate per fare luce su un delitto che non può restare impunito.