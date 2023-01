La Calabria accoglie il 2023 in piazza: da Coez a Tananai passando da Mario Biondi

2 minuti per la lettura

La Calabria accoglie il 2023 in Piazza: grande successo da Coez a Tananai fi a Mario Biondi la musica accompagna il capodanno dei calabresi

Liberi dalle restrizioni, che hanno caratterizzato gli ultimi tre anni, nel 2023 la Calabria torna a festeggiare il Capodanno in piazza. In tante piazze, in tutta la regione, dove il 2023 è stato salutato in musica.

FOTO – Capodanno in piazza, le immagini dalla Calabria – Il Quotidiano del Sud

Regina del Capodanno, per quest’anno, è Corigliano Rossano. Non solo per

l’incredibile colpo d’occhio di piazza Bernardino Le Fosse, che ha ospitato il concerto di Coez, ma per il coinvolgimento del numerosissimo pubblico che ha cantato e accompagnato l’artista durante l’esibizione. Un primo gennaio da ricordare per il sindaco Flavio Stasi.

Si balla e si canta anche a Catanzaro, per il primo Capodanno del sindaco Nicola Fiorita. In piazza Prefettura e su corso Mazzini si è fatto festa, da mezzanotte, con Tananai, artista rivelazione dell’anno amatissimo dai giovani. Spazio poi al dj set con Federico l’Olandese Volante.

Tananai, nel frattempo, correva a Cassano Jonio, nel cosentino, dove ad attenderlo c’era un’altra piazza. “Sorrisi in piazza” il titolo dell’evento promosso dall’amministrazione del sindaco Gianni Papasso, «per dire no alla violenza, alle ingiustizie, alle discriminazioni». Lunga, lunghissima, la prima notte dell’anno anche qui: prima di Tananai anche il live di Cristiano Malgioglio e l’esibizione delle Rivoltelle. A completare il programma The shuffle band e il dj set di JonnyPro.

A Cosenza – città che vanta una lunghissima tradizione di Capodanno in piazza, iniziata con Giacomo Mancini per salutare l’arrivo del 2000 – la festa inizia intorno alle 23, quando sul palco allestito davanti al municipio sale il dj Franco Siciliano.

Quarant’anni di carriera per lui, celebrati anche dal sindaco Franz Caruso che gli consegna una targa. Il suo djset accompagna i cosentini al countdown di fine anno e li traghetta nel nuovo anno. Poco prima dell’una l’atmosfera si fa più soft, con la voce calda e avvolgente di Mario Biondi. Nel suo concerto i successi che lo hanno imposto all’attenzione della scena musicale, a partire da “This is what you are”, e i Brani più recenti di “Romantic”, che comprende una versione inglese di “Prendila così” di Battisti.