VIDEO - Tananai canta a sorpresa con un'artista di strada

2 minuti per la lettura

Una sorpresa meravigliosa quella che ha ricevuto l’artista Virginia Mingoli che, cantando per strada su via del Corso a Roma, ha potuto duettare con Tananai.

Reduce dal successo di Sanremo, Tananai passava di lì per caso quando ha sentito cantare per strada la sua canzone, “Tango”; la voce era dell’artista Virginia Mingoli. Il cantante, dopo averla ascoltata ed applaudita, sotto gli occhi dei presenti, ha deciso di duettare con lei.

Il video dei due che cantano insieme “Tango”, ha spopolato sui social. Anche la stessa Virginia Mingoli lo ha pubblicato sui suoi social scrivendo “Quando Tananai ti ascolta cantare la sua canzone e… Finisce così”.

Il video di Tananai che duetta con Virginia Mingoli su via del Corso

(video di Virginia Mingoli)

Il video è diventato virale in pochissimo tempo. Su TikTok per esempio, in pochissime ore ha raggiunto le 230 visualizzazioni. Anche lo stesso Tananai ha voluto condividere quel momento sul suo profilo Instagram con delle stories.

L’artista, attraverso i social, ha anche ringraziato Tananai, una persona “speciale”, per il duetto inaspettato, commentando così: “Non so che dire se non grazie. Mi hai fatto un regalo immenso”.

LEGGI ANCHE: La Calabria accoglie il 2023 in piazza: da Coez a Tananai passando da Mario Biondi

“Tango”, certificato platino, è una delle canzoni più amate da quest’ultimo Festival di Sanremo, al quale Tananai si è classificato sesto, dopo l’ultimo posto della scorsa edizione che però lo ha portato al successo.

Per la prima volta nella sua carriera, canta una storia non vissuta in prima persona, ma attingendo dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno. Si sofferma sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e l’imprevedibilità che comporta: a volte la distanza è uno spazio fisico, altre solo un limite mentale ed emotivo.

«La lontananza presuppone che ci si debbia godere la bellezza, la semplicità e il romanticismo delle piccole cose che si vivono quando si sta insieme fisicamente» aveva dichiarato Tananai. «Così di conseguenza diventa “bello, bello, bello” anche stare in ginocchio davanti a un sexy shop e dichiararsi».

«È un brano che mi emoziona profondamente ogni volta che lo ascolto e attinge anche al mio bisogno di soffermarmi sulle sensazioni che provo sia quando canto sia nella vita di tutti i giorni, dopo quest’anno così veloce e frenetico».