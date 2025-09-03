Alfa in vetta alla musica estiva e con la Calabria nel cuore

3 minuti per la lettura

“A me mi” di Alfa ft. Manu Chao è ufficialmente la canzone dell’estate, ma la versione calabrese spopola e Alfa si tatua in Calabria

Ecco il verdetto: “A me mi piace” di Alfa featuring Manu Chao è la canzone dell’estate.

Il riconoscimento arriva – per dirlo alla Alfa – “Quando il primo settembre sembra il 32 d’agosto”, all’arena di Verona, nell’ambito del Power Hits Estate 2025 di Rtl 105.5.

Il brano per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate. Ma c’è di più, con la vittoria di Alfa, Artist First diventa la prima e unica etichetta indipendente ad aggiudicarsi il Power Hits Estate.

“Sono davvero felicissimo ed emozionato di ricevere questo premio: questa è senza dubbio l’estate più bella della mia vita!”. Queste le parole di Alfa appena stretto in mano il riconoscimento. “Ringrazio RTL 102.5 e tutti i miei fan per il supporto incredibile – ha aggiunto – . E ringrazio Manu Chao per aver creduto in me. È bellissimo sapere che siano stati proprio gli ascoltatori a scegliere questo brano come canzone dell’estate. Questo premio mi dà la carica e l’ispirazione per scrivere nuove canzoni che spero possano arrivare a così tante persone. E soprattutto spero che nessun ragazzino scriva ‘a me mi’ in un tema d’italiano per colpa mia”.

“A ME MI” E’ LA CANZONE DELL’ESTATE

“A me mi piace” (feat. Manu Chao), non si è aggiudicato solo il Power Hits Estate 2025 ma nei giorni scorsi ha vinto anche il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – PMI, come singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo dal 23 giugno 2025 al 29 agosto 2025.

Pubblicato il 9 maggio 2025 e già disco di platino. Sin da subito si sapeva sarebbe diventata una delle hit dell’estate, avendo debuttando direttamente al primo posto nella classifica dei brani più ascoltati in Italia e mantenendosi stabilmente ai primi posti in classifica ancora oggi.

Il singolo inoltre, ha registrato un grande successo su tutte le principali piattaforme. E’ arrivato infatti al numero uno della Top 50 Italia di Spotify e si è affermato tra i brani più ascoltati su Amazon Music. Ma non si è fermata solo in Italia. Grazie anche alla collaborazione con un’icona della musica mondiale come Manu Chao, il brano ha rapidamente conquistato anche il pubblico internazionale, entrando nelle Spotify Viral 50 di Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera, fino a raggiungere la prestigiosa Viral 50 globale.

ALFA E LA NUOVA VERSIONE DI “A ME MI” IN CALABRESE

Il giovane artista genovese, nel periodo estivo, è stato protagonista di una tournée di successo che ha toccato anche la Calabria: il 19 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, nell’ambito del Tirreno Festival e il 20 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica, nell’ambito del Roccella Summer Festival. Non solo, in occasione della tappa calabrese di Manu Chao, ad Acri, è salito sul palco per cantare “A me mi piace” assieme all’artista internazionale, autore della versione originale “Me gustas tu”. Ma c’è un’altra versione di questo brano che ha fatto impazzire il web ed è quella in calabrese. Durante la data di Roccella Jonica infatti, Alfa ha invitato sul palco il cantautore calabrese Francesco Giannini duettando questa nuova versione. I video hanno fatto il giro del web tanto che l’hashtag #amemipiacecalabrese ha superato le 100mila visualizzazioni sui social.

IL TATUAGGIO DI ALFA FATTO IN CALABRIA

Ma Alfa ha scelto questa regione anche per fissare sulla pelle un momento che segna la sua carriera. Ha infatti deciso di tatuarsi in Calabria, affidandosi ad Alex Nevicato, co-proprietario, insieme a Gabriele Di Cianni (Gabe), del Black Citrus Tattoo di Santa Maria del Cedro. Il tatuaggio rappresenta un dettaglio legato proprio al nuovo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”. Si tratta di un simbolo intimo che porta con sé il significato profondo di questo progetto musicale. E il ricordo di un periodo di grande riconoscimento professionale.