Il calabrese Francesco Giannini dopo Alfa conquista anche Jovanotti

Dopo Alfa, il cantautore Francesco Giannini, con la sua versione calabrese di “So solo che la vita” conquista anche Jovanotti che lo invita a cantare con lui al Jova Summer Party

“SO solo che la vita” è l’ultimo singolo di Jovanotti pubblicato lo scorso 15 dicembre e tratto dal suo ultimo album “Niuiorcherubini”. Ma di questo brano, da qualche giorno, ne esiste una versione calabrese che lo stesso Jovanotti ha condiviso con tutti i suoi fan. È la versione del cantautore calabrese Francesco Giannini che, grazie a Jovanotti, sta facendo il giro dei socialnetwork.

Lorenzo Cherubini, che sarà a Catanzaro per la tappa calabrese del Jova Summer Party il 22 agosto, ha per l’occasione invitato Giannini a cantare insieme questa versione tutta calabrese. Invito accettato con emozione ed entusiasmo.

«Eravamo in studio con lo staff della mia produzione – racconta Giannini – e mi è capitata tra le storie di Instagram questa canzone. Gli altri mi dicono: “proviamo a farla in calabrese, chissà piace a Jovanotti”. Nel giro di due ore l’abbiamo realizzata e l’ho pubblicata. Poi sono andato a lavorare e quando in serata ho ripreso il telefono, ho trovato all’incirca 90 chiamate. Finanche una persona che non sentivo da anni e che mi ha detto “Guarda che Jovanotti ti ha risposto”. Inutile dire lo stupore e l’emozione».

L’INVITO DI JOVANOTTI

Jovanotti infatti, ha pubblicato su Instagram il video di Giannini scrivendo: «Nella mia timeline di IG mi è apparso Francesco Giannini, musicista calabrese che non conoscevo e questa sua versione in dialetto di “So solo che la vita” mi ha preso benissimo. Una delle date di Jova Summer Party sarà in agosto in una grande arena a Catanzaro, quindi Francesco, se sei in zona sei ufficialmente invitato a suonarla insieme a me, magari nel pomeriggio prima del grande ospite con il suo dj set e prima del mio show». L’invito è stato ovviamente accettato con uno scambio di commenti sotto al post ma Giannini si è visto arrivare anche il messaggio in privato: “Ciao maestro, posso avere il tuo numero di telefono? Ti chiamerà la mia squadra per organizzare il tutto”. «Non ci ho dormito la notte – confessa Giannini – per chi come me viene dalla musica popolare è un sogno che si realizza».

In realtà, Giannini aveva già in parte realizzato un sogno: è lui l'autore della versione calabrese della canzone "A me mi piace" di Alfa con il quale ha anche duettato durante una tappa del tour del cantautore genovese in Calabria.

CHI E’ FRANCESCO GIANNINI

Ma chi è Francesco Giannini? Ventinove anni, originario di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, è un cantautore e musicista diplomato al Conservatorio in chitarra classica. L’approccio alla musica popolare e agli strumenti della tradizione calabrese arriva con l’incontro con Cosimo Papandrea, con il quale ha realizzato anche il brano “Terra di Calabria”. Ha iniziato a fare musica sin da ragazzo con diversi gruppi musicali. Poi l’avvio della carriera da solista e adesso gira la Calabria con la sua band.

Nel 2020 ha pubblicato un album dove compaiono le collaborazioni con i pilastri della musica popolare calabrese: Cosimo Papandrea e Mimmo Cavallaro. Lo scorso anno la pubblicato “Serenata Calabrisi”, brano realizzato con le voci dei bambini del centro per l’infanzia Nicola Renda. Parallelamente all’attività di musicista e cantautore e il titolare di una scuola di musica con sedi a Santa Caterina, Monasterace e Camini (Rc), dove insegna a circa 60 allievi.