La Calabria protagonista su Rai1 con Ballando on the road

La Calabria e le sue bellezze tornano a essere protagoniste del sabato sera di Rai 1 nello spettacolo tv condotto da Milly Carlucci: l’arte del ballo unita a un territorio straordinario e alla magia di uno degli show più amati all’appuntamento di oggi, 18 ottobre, con “Ballando On The Road” al termine della gara delle Stelle

«Ballando con le stelle», il dance show condotto da Milly Carlucci torna questa sera, sabato 18 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 per un’altra serata ricca di sorprese e nuove sfide. La competizione fra i Vip è sempre più accesa, le esibizioni dal vivo sono sempre più spettacolari, così come gli abiti di scena dal gusto glamour e la scenografia arricchita dalla realtà aumentata. Un’edizione ricca di colpi di scena che continua ad appassionare e catturare l’attenzione del pubblico e di migliaia di followers.

RENATO ZERO A BALLANDO CON LE STELLE

Nessun eliminato sabato scorso e al primo posto in classifica si piazzano a pari merito Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

Ballerino per una notte della quarta puntata: Renato Zero. Dopo aver da poco lanciato il suo ultimo album «l’orazero», l’artista, interprete e cantautore che ha accompagnato intere generazioni, metterà in luce le sue abilità anche nel ballo. Renato Zero si cimenterà in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note di «Senza» e farà riascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.

LE COPPIE IN PISTA

Dopo settimane di interminabili prove queste le coppie che scenderanno in pista sabato 18 ottobre: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare.



LA CALABRIA A BALLANDO CON LE STELLE

“Ballando on the Road” e “Ballando con le Stelle” in questa ventesima edizione approdano in Calabria. Sempre sabato 18 ottobre alle 10.00 su RaiPlay, e al termine della puntata di “Ballando con le stelle» su Rai 1, le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione calabrese accompagneranno le esibizioni di nove ballerini nella prima puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci con Matteo Addino al fianco di Carolyn Smith, presidente di giuria di “Ballando con le Stelle”, Guillermo Mariotto, stilista e volto storico del programma, e Fabio Canino, conduttore e scrittore. La collaborazione è frutto dell’accordo tra Regione Calabria e Rai Com.

IL VIAGGIO IN CALABRIA DI BALLANDO ON THE ROAD

Ad accompagnare le esibizioni dei talenti sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico saranno le immagini di una terra unica, capace di stupire ed emozionare.

Un viaggio che unirà tutte le province calabresi, da Catanzaro a Reggio Calabria, da Cosenza a Crotone e Vibo Valentia.

Le cartoline della prima puntata porteranno i telespettatori in volo su Scilla (RC), a Palmi (RC) con un tramonto sul mare, a Crotone nelle cui acque nuotano le tartarughe Caretta Caretta. Quindi al Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium (CZ), al Convento San Francesco di Paola a Paola (CS), al Ponte Canale di Corigliano (CS) e a Cirò Marina (KR) per un tramonto sui vigneti.

Alle spalle dei ballerini scorreranno poi le immagini del Salone degli Specchi del Castello ducale di Corigliano (CS), del Complesso monumentale di San Giovanni (CZ), di Albidona (CS), di Ricadi a Capo Vaticano (VV), del Ponte San Francesco di Paola realizzato da Santiago Calatrava a Cosenza.



