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Il Kyokushinkai calabrese brilla in Puglia e si tinge di rosa. La Ssd Sport Ring Catanzaro trionfa ai Campionati Italiani Acsi Cup.

CAMPI SALENTINI (LECCE) – Il Kyokushinkai calabrese scrive una nuova pagina di successi e lo fa attraverso il talento, la determinazione e la grazia marziale di tre giovani donne. Domenica 24 maggio, la splendida cornice del palazzetto M2O di Campi Salentini (Lecce) ha ospitato l’ACSI CUP, uno dei Campionati Italiani più prestigiosi e competitivi nel panorama del karate Kyokushin, organizzato magistralmente dalla OIKK guidata da Shihan Tommaso Schirinzi.In questo contesto di altissimo livello artistico e agonistico, la SSD Sport Ring Catanzaro si è confermata, ancora una volta, l’indiscusso punto di riferimento del Kyokushin in Calabria. Sotto la guida della sua guida tecnica, gli atleti catanzaresi hanno affrontato i migliori interpreti nazionali della disciplina, strappando applausi e conquistando podi pesantissimi.

KYOKUSHINKAI CALABRESE, TRE DONNE SUL PODIO: LA FORZA DEL VIVAIO DELLA SPORT RING

A splendere con luce propria sono state tre atlete straordinarie, tecnicamente preparatissime e capaci di combattere senza timore reverenziale, anche in categorie miste. Ecco i loro eccezionali piazzamenti: Rebecca Palaia Maruca– III Classificata nel KATA (cinture Blu, 12/14 anni). Un risultato che vale doppio, considerando che Rebecca ha gareggiato in una difficilissima categoria mista Uomo/Donna, dimostrando una precisione formale e una forza mentale fuori dal comune per la sua giovane età. Rachelle Mahdi- Vice Campionessa Italiana- prima del comparto femminile. Rachelle ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria mista Uomo/Donna Seniores (cinture gialle), cedendo solo in finale dopo aver mostrato una tecnica cristallina e un carattere da vera guerriera. Zahara Issa– III Classificata nel KUMITE (combattimento a contatto pieno).Zahara ha conquistato il bronzo nella categoria femminile -60 kg Seniores D2 Donne, affrontando i durissimi scambi sul tatami con il coraggio e la resilienza tipici del vero “stile dell’estrema verità”.

SHIHAN DANILO RUSSO TRA LE ECCELLENZE DEL CONI

Questo ennesimo trionfo non nasce per caso, ma è il frutto del lavoro instancabile di Shihan Danilo Russo. Per il maestro catanzarese è stato un weekend indimenticabile: solo il giorno prima del torneo, sabato 23 maggio, Shihan Russo è stato infatti premiato nel prestigioso Salone d’Onore del CONI a Roma, venendo inserito di diritto tra le eccellenze tecniche italiane. Il riconoscimento del CONI, unito alle tre medaglie conquistate sul tatami pugliese poche ore dopo, corona un percorso di altissimo profilo sportivo e sancisce il ruolo d’élite che la SSD Sport Ring Catanzaro occupa ormai stabilmente nel panorama marziale italiano. Le “tre guerriere” di Catanzaro tornano a casa con le medaglie al collo, ma soprattutto con la consapevolezza di aver dimostrato che il Kyokushinkai calabrese ha un presente radioso e un futuro ancora tutto da scrivere.