Piero Clasadonte si regala la vetta della Top Ten di Eccellenza

3 minuti per la lettura

Tocca a Piero Clasadonte lo scettro di re dell’Eccellenza nella giornata numero 19, quella che lo vede in vetta alla Top Ten. La classifica di rendimento del Quotidiano del Sud premia il centrocampista del Soriano. Ogni settimana viene attribuito un punteggio a scalare ai migliori dieci, considerando appunto la costanza di rendimento. I punti ottenuti ogni settimana vanno poi a formare la classifica generale. Nel turno numero 19 Piero Clasadonte firma una bella rete con un tiro a giro di sinistro, che non è il suo piede. Ma la prodezza si aggiunge ad altre brillanti prestazioni. E il Soriano targato Figliomeni fa tris di vittorie. Il centrocampista catanzarese, fra l’altro molto vicino a raggiungere un altro importante traguardo a livello personale, conquista così i 10 punti che spettano al migliore di giornata. E succede a Rivadero, vincitore nel turno numero diciotto.

LEGGI ANCHE: Eccellenza: Rivadero calciatore Top fra i Dilettanti di Calabria

Bessa e Ficara sul podio della Top Ten di Eccellenza guidata da Clasadonte

Il podio della Top Ten numero 19 di Eccellenza è guidato da Piero Clasadonte, un centrocampista. E un mediano è anche il secondo in classifica. David Bessa trascina nuovamente la Gioiese alla vittoria e firma un altro gol pesante. La squadra di Mario Dal Torrione è un avversario ostico per tutti. A seguire ecco Paolo Ficara, difensore della Paolana. Una presenza di peso nella retroguardia della squadra tirrenica. A proposito di difensori, ci prende gusto Mirko Fiumara. Altro gol dalla distanza, ma soprattutto nuova prestazione di rilievo per una Palmese al quarto successo di fila con Bracco in panchina. Un altro difensore è nella nostra Top Ten settimanale: Carrozza della Rossanese. Per i bizantini brillante affermazione sulla ReggioRavagnese e pochi rischi in fase difensiva. Fra i migliori anche Romano del Bocale, attaccante rivelazione del torneo, e Palermo dell’Isola, il quale torna a lasciare il segno. Ma per ottenere punti più corposi deve essere più continuo. Un plauso a Misuri della Rossanese: stavolta unisce la quantità alla qualità. Mercuri, portiere dell’Isola, rimane imbattuto anche contro la Vigor. Per la squadra di Gregorace appena due gol subiti nelle ultime undici giornate. Infine brilla Thiakane in un San Luca che tenta la risalita.

Mercuri è il nuovo leader nella classifica generale

Conquistando la leadership nella 19ª Top Ten di Eccellenza, Piero Clasadonte entra a far parte anche dei migliori dieci nella classifica generale. Il centrocampista del Soriano è decimo in graduatoria con 26 punti. A salire, distanziati di una lunghezza, troviamo Corno della Paolana con 27, Riconosciuto della Rossanese con 28, Baldeh della ReggioRavagnese con 29, Bert della Dgs Praia Tortora con 30 e Romano del Bocale, che sale in quinta posizione, a 31. Quindi ecco Scoppetta della ReggioRavagnese con 36 punti. Sul gradino più basso del podio c’è Rivadero della Dgs Praia Tortora con 49 punti. Quindi Fioretti della Vigor Lamezia resta fermo a 52 punti e viene scavalcato da Mercuri. Il portiere dell’Isola Capo Rizzuto è il nuovo leader della Top Ten di Eccellenza con 53 punti.