Promozione B: Giulio Morabito in vetta alla Top Ten numero 21

3 minuti per la lettura

È Giulio Morabito della Pro Pellaro il leader della Top Ten numero 21 nel girone B di Promozione. Il centrocampista reggino, reduce da una fase di ottima forma, si regala una giornata da protagonista nell’atteso big match contro la capolista Rosarno. Al di là del gol finale (la classica ciliegina sulla torta), ciò che più balza all’occhio è il rendimento tenuto da Morabito. Ricordiamo, infatti, che la Top Ten tiene in conto soprattutto il rendimento e quindi la costanza tenuta nel corso delle giornate. Finora tanta affidabilità da parte di Morabito. Da parte sua anche molta sostanza e quantità, ma quando occorre (vedi anche domenica contro il Rosarno) pure una buona dose di qualità. Tenacia e carattere non gli mancano. La duttilità nemmeno. E vede anche la porta: 4 gol finora in 21 presenze. Tanti anni a determinati livelli e il suo lo porta puntualmente a casa. Doveroso menzionarlo fra i migliori della settimana e non solo. Come vedremo ci sono sviluppi positivi per Morabito anche nella classifica generale. Intanto, nella Top Ten settimanale, succede a Piccolo del Capo Vaticano, vincitore la scorsa settimana.

Marulla e Cesana sul podio della Top Ten di Promozione B dietro Morabito

Quindi spettano a Giulio Morabito, leader della Top Ten numero 21 di Promozione B, i dieci punti del migliore della settimana. I punti ottenuti nel corso delle giornate si sommano per formare la graduatoria generale. Alle sue spalle ecco Marulla del Gioiosa Jonica, altro elemento di tempra e sostanza. Stavolta si regala anche un gol, a conferma del momento felice personale e di squadra. In terza posizione spunta Cesana dell’Atletico Maida. Lui segna ed è decisivo, ma la squadra di Stranges continua a regalarsi belle sensazioni, in un torneo sempre più “pazzo” dove può succede di tutto. Scorrendo la Top Ten settimanale, c’è la conferma di Martinez del Melito. La squadra, sotto la cura di Carella, continua a migliore e il bomber è puntuale sottoporta. Nella Bovalinese che strapazza il Capo Vaticano preferiamo Galluzzo. Non deve compiere grossi interventi, ma l’aver mantenuto la porta inviolata significa molto. Lo stesso dicasi per Columbro del Gioiosa Jonica. Pure in questo caso parliamo di uno dei portieri più affidabili del campionato. In tema di estremi difensori ritroviamo Voce del Caraffa. L’Africo ci prova, ma la squadra catanzarese regge l’urto. A proposito di Africo: continuano le brillanti prestazioni di Bruno Criaco. Infine una menzione doverosa per Bigongiari del San Nicola Chiaravalle e per Rechichi della Bovalinese.

Classifica generale: Galluzzo avvicina il podio

La prima posizione nella Top Ten numero 21 del girone B di Promozione vale a Giulio Morabito anche l’ingresso nella classifica generale. Il centrocampista della Pro Pellaro è in decima posizione con 29 punti, uno in meno del compagno di squadra Sapone. A quota 32 ecco Gullo dell’Atletico Maida e a 33 fa un balzo in avanti Columbro del Gioiosa Jonica. Rimangono fermi Raso della Virtus Rosarno a 34 e Simigliani del Bianco a 35. Sale ancora Galluzzo della Bovalinese, adesso quarto a quota 41 punti. A 45 troviamo Carvajal, del Val Gallico, sul terzo gradino del podio, dietro Ghergo dello Stilomonasterace, con 49. Rimane leader della classifica generale, anche questa settimana, Salvatore Piccolo del Capo Vaticano con 54 punti.