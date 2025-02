Top Ten: un doppio primato per Salvatore Piccolo

3 minuti per la lettura

La Top Ten di Promozione B ha in Salvatore Piccolo il protagonista indiscusso. Giunti a due terzi del cammino, il portiere evergreen del Capo Vaticano (classe 1982) è il vincitore della classifica di giornata, per quanto riguarda il turno numero 20, e come vedremo anche di quella generale. Ma andiamo per gradi. Intanto ribadiamo che la Top Ten del Quotidiano premia il rendimento più che l’exploit settimanale, a volte fine a se stesso. E ogni settimana viene attribuito un punteggio a scalare ai migliori dieci, che poi va a sommarsi per formare la classifica generale. Questa settimana i 10 punti del migliore spettano a Salvatore Piccolo, capitano e leader di una squadra, quella allenata da Diego Surace, capace di subire appena quattro gol nelle ultime 9 giornate. È chiaro che i meriti vanno equamente divisi con tutti i compagni di squadra in generale e di reparto in particolare. Però avere Salvatore Piccolo fra i pali è un valore aggiunto. Ed è anche una garanzia. Considerando l’età, il valore alto delle prestazioni e la costanza di rendimento, Salvatore Piccolo è il leader della 20ª Top Ten di Promozione B.

Portieri sul podio nella Top Ten guidata da Salvatore Piccolo

Il Capo Vaticano sorride per la prima posizione nella Top Ten di Salvatore Piccolo, ma anche Gioiosa Jonica e Bovalinese hanno degli estremi difensori di rilievo. Columbro, già noto per aver parato ben quattro rigori, dà serenità al reparto. Galluzzo, già noto per essere rimasto imbattuto, anni addietro, per quasi mille minuti in Eccellenza, è fra i punti di forza della Bovalinese. Nella Top Ten dei migliori ancora una volta c’è il difensore Maxi Ghergo dello Stilomonasterace. E non solo perché mostra carattere segnando su rigore allo scadere. In doppia cifra Martinez si conferma un bomber di rilievo. La Top Ten, pertanto, premia anche il centravanti del Melito. A seguire ecco il combattivo e combattente Ferdinando Guerrisi della Virtus Rosarno. La capolista recupera due gol e allunga in vetta. Il Bianco è il volto felice di Lupo, ancora puntuale sottoporta, e dell’eterno Cotroneo. Anche in questo caso ecco un portiere affidabile, per il quale l’età non è un problema, tutt’altro. A chiudere Iozzi dell’Atletico Maida: quando è in giornata, non lo superi. E infine Lugli della Virtus Rosarno: entra e segna. Ancora gol pesanti per lui.

Cambia il leader nella graduatoria generale

Un doppio primato, si diceva, per Salvatore Piccolo nella Top Ten di Promozione B. a due terzi del torneo si trova in vetta alla nostra classifica di rendimento con 54 punti. Alle sue spalle c’è adesso il difensore Ghergo dello Stilomonasterace con 49 punti, mentre Carvajal completa il podio con 45 punti. Più staccati gli altri: Galluzzo della Bovalinese e Simigliani del Bianco sono a 35 punti. Un grado più sotto c’è Raso della Virtus Rosarno. A 32 Gullo dell’Atletico Maida e a 30 Sapone della Pro Pellaro. Chiude la Top Ten il tandem del Gioiosa Jonica formato dal centravanti Bargas e dal difensore Columbro.