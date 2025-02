Eccellenza: stagione superlativa per Marco Riconosciuto

2 minuti per la lettura

Una stagione superlativa per Marco Riconosciuto. Fra gol e assist il centrocampista della Rossanese è sempre più l’autentico protagonista del torneo di Eccellenza. Stavolta piazza un passaggio vincente per la nuova affermazione dei bizantini. In generale è dalla prima giornata che il campionato registra le sue prove di rilievo. Un rendimento sempre più elevato al servizio di una squadra, quella di Aloisi, gran bella realtà della stagione. A Riconosciuto spettano così i 10 punti del migliore di giornata. La nostra classifica settimanale premia quindi il rendimento e attribuisce un punteggio a scalare che va a sommarsi a quelli conseguiti ogni settimana, per dar vita alla classifica generale. È la seconda volta in questa stagione che Marco Riconosciuto è il migliore di giornata.

Fiumara e Kerve sul podio della Top Ten di Eccellenza con Riconosciuto

Quella in corso è una stagione superlativa per Marco Riconosciuto leader della 21ª Top Ten di Eccellenza. Alle sue spalle ecco due difensori di peso e sostanza. Nella Palmese rinnovata e competitiva con Bracco in panchina, spiccano le prestazioni del difensore Mirko Fiumara, alla nuova nomination nella top. In terza posizione c’è il centrale dell’Isola Capo Rizzuto, Kerve. Ben 13 (su 21) le partite nelle quali la squadra di Gregorace non ha subito reti. Un merito collettivo, con una nota particolare per un centrale di grande valore. Questa settimana è giusto premiare anche lui. Nella Top Ten numero 21 ancora a punti Clasadonte del Soriano e Romano del Bocale. Da parte di entrambi una costanza di rendimento di rilievo. Lo stesso dicasi per il difensore Nucera dell’Ardore e per il centravanti Bongiorno della Rossanese. Fra i più bravi, quindi, menzione d’obbligo per Palermo dell’Isola Capo Rizzuto, Lavecchia della Palmese e Habachi del Castrovillari.

Romano e Riconosciuto avvicinano il podio

La stagione superlativa di Marco Riconosciuto si vede anche nella classifica generale della Top Ten di Eccellenza. Rimangono fermi i primi tre. Comanda Mercuri dell’Isola Capo Rizzuto con 53 punti, seguito da Fioretti della Vigor con 52 e Rivadero della Dgs Praia Tortora con 51. Quindi ecco un tandem “pericoloso” che si avvicina alle prime posizioni. A quota 47 ci sono infatti Riconosciuto della Rossanese e Romano del Bocale. In sesta posizione viaggia Scoppetta della ReggioRavagnese con 44 punti. Fa un bel salto in avanti anche Clasadonte. Il capitano del Soriano è settimo con 33 punti. Completano la Top Ten Bert della Dgs Praia Tortora con 30, Baldeh della Reggio Ravagnese e Bongiorno della Rossanese con 29.