Promozione B: Abdoulaye Kebe difensore goleador

Fra le note liete del girone B di Promozione c’è Abdoulaye Kebe difensore goleador della Deliese. Già 5 le reti realizzate dal calciatore in forza alla squadra aspromontana, leader della Top Ten numero 23. A lui vanno i 10 punti che spettano al migliore di giornata. Ogni settimana viene attribuito un punteggio a scalare ai dieci calciatori più bravi, considerando il rendimento tenuto. Punti che poi si sommano per formare la classifica generale. Al difensore della Deliese un plauso per come sta giocando. Ottima resa e tanto ardore. Non solo si dedica, bene, alla fase difensiva, ma quando occorre si getta all’attacco e gonfia la rete. Già cinque i gol siglati finora, tutti di ottima fattura. Nella classifica dei migliori Kebe succede a un altro difensore, De Martino dell’Atletico Maida, vincitore la scorsa settimana.

Rechichi e Buzzi dietro Kebe difensore goleador della Promozione B

Kebe della Deliese è quindi il leader del girone B di Promozione ed è anche il difensore goleador della squadra aspromontana. Alle sue spalle troviamo Rechichi della Bovalinese e Buzzi del San Nicola Chiaravalle a completare il podio. Nella Top Ten dei migliori ecco quindi Jaiteh del Gioiosa Jonica e c’è la conferma di Morabito della Pro Pellaro. A seguire i bomber Carvajal del Val Gallico e Simigliani del Bianco. Si rinnova la presenza di Ghergo dello Stilomonasterace e di Sapone della Pro Pellaro. Bene, infine, Jessiman dello Stilomonasterace.

Classifica generale: comanda sempre Ghergo

Kebe della Deliese è il difensore goleador ma nella Promozione B c’è chi sta facendo cose egregie. Anche lui è un difensore e si sta dimostrando anch’egli micidiale in fase conclusiva (9 gol). È anche da dire che batte i rigori, ma Maxi Ghergo dello Stilomonasterace è in stato di grazia ed è al comando della classifica generale di Promozione B. Guida quindi Ghergo la Top Ten con 59 punti. Rimane fermo a 54 Piccolo del Capo Vaticano e sale a quota 50 Carvajal del Val Gallico. A 41 c’è Galluzzo della Bovalinese e a 39 ecco Simigliani del Bianco. A seguire il tandem della Pro Pellaro: Sapone con 36 punti e Morabito con 35. Raso è ottavo con 34 punti. Completano la Top Ten Columbro del Gioiosa Jonica con 33 punti e Gullo dell’Atletico Maida con 32.