Atletico Maida difesa bunker con De Martino in vetta alla Top Ten

Nel girone B di Promozione spicca la difesa bunker dell’Atletico Maida con Marco De Martino in bella evidenza. Il difensore è il vincitore della Top Ten settimanale, la classifica di rendimento del Quotidiano del Sud, alla luce del brillante momento di forma. Brillante come quello del reparto arretrato e della squadra. L’Atletico Maida non prende gol da 495 minuti e in metà delle 22 gare fin qui disputate non ha subito reti. De Martino è arrivato a campionato in corso a mettere peso in un reparto che può contare sulla solidità di due elementi del calibro di Grande e Romagnuolo. E poi ci sono due portieri affidabili, quali Iozzi e Rubino. Per quanto riguarda De Martino, si tratta di un difensore di ormai collaudata esperienza. Classe 1994, ex Vigor e Sersale, Sambiase e Promosport, ha già dimostrato in passato il proprio valore. A lui vanno i 10 punti che spettano al migliore di giornata. Continua, pertanto, il momento felice della squadra di Stranges. Tante soddisfazioni per il presidente Sgrò, il ds Zaccone e tutta la dirigenza.

Top Ten: De Martino pilastro della difesa bunker del Maida e poi ecco i bomber

Il migliore della 22ª Top Ten di Promozione B è quindi Marco De Martino fra i pilastri della difesa bunker dell’Atletico Maida. Alle sue spalle spuntano i bomber, perché quella appena passata è stata una giornata nella quale Zampaglione della Bovalinese ha confermato il proprio momento felice. Passano gli anni, ma Mimmo rimane una certezza. E poi c’è Lugli della Virtus Rosarno. Da parte sua un altro gol pesante, per tenere a galla la capolista in un momento difficile. Non poteva mancare Ghergo dello Stilomonasterace, difensore goleador: è arrivato a quota 8. Bene Tavdgiridze del Val Gallico: è fra i migliori in campo contro il Gioiosa. C’è quindi la conferma di Martinez del Melito: 4 centri nelle ultime tre giornate. Contro l’ultima della classe ritrova la rete Sapone della Pro Pellaro. Una tripletta che merita una menzione nella Top Ten. Fra i giovani da tenere d’occhio c’è Monteleone del San Nicola Chiaravalle. Il tecnico Domenico Sisi continua a dargli fiducia e i risultati arrivano. Infine un plauso ad Artuso della Deliese: entra e segna, e a Iacono della Val Gallico: corsa e sostanza anche stavolta.

Ghergo al comando della Top Ten generale

La 22ª giornata è all’insegna dell’Atletico Maida come difesa bunker e di Marco De Martino. Ma il turno appena andato in archivio registra una novità al vertice della classifica generale. Il nuovo leader è Maxi Ghergo dello Stilomonasterace con 56 punti. A due punti di distanza segue Piccolo del Capo Vaticano e a 45 c’è Carvajal del Val Gallico. Galluzzo della Bovalinese è quarto con 41, davanti a Simigliani del Bianco con 35, Raso della Virtus Rosarno e Sapone della Pro Pellaro con 34. In ottava posizione ecco Columbro del Gioiosa Jonica con 33. Completano la Top Ten di Promozione B Gullo dell’Atletico Maida con 32 e Morabito della Pro Pellaro con 29.