Top Ten 2024/25: Michele Raso svetta in Promozione B

La Top Ten di Promozione B 2024/25 ha eletto Michele Raso quale leader. Il centrocampista della Virtus Rosarno nelle battute finali ha superato Ghergo dello Stilomonasterace, conquistando la prima posizione nella classifica di rendimento del Quotidiano del Sud. Ogni settimana sul nostro sito è stata stilata una classifica dei migliori dieci del torneo di Promozione, girone B. A questi è stato attribuito un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti conquistati ogni settimana andavano poi a formare la classifica generale. Il criterio utilizzato è stato quella della costanza di rendimento. Michele Raso ha trionfato con 67 punti, quattro in più del secondo classificato. Per il centrocampista reggino 28 presenze nel torneo di Promozione B, nel quale ha fatto spesso anche il difensore centrale. Costanza di rendimento e duttilità fra i segreti della sua bella stagione, nella quale ha ottenuto 9 nomination settimanali. Inoltre per due volte è stato eletto quale miglior calciatore della giornata. Un primato, insomma, che non è frutto del caso, tutt’altro.

Per Michele Raso una stagione da protagonista nella Top Ten

Ex calciatore della Vibonese in D e in C, per la prima volta in carriera Michele Raso, classe 2000, ha affrontato il girone B di Promozione, vincendo il campionato con la Virtus Rosarno e anche la Top Ten del Quotidiano del Sud. «Ringrazio tutti per il premio ricevuto. È dallo scorso agosto che faccio tanti sacrifici e questo riconoscimento mi gratifica e mi inorgoglisce. Fa sempre piacere ottenere simili attestati. Io porto sempre avanti un concetto di squadra e se ho vinto è anche per merito dei miei compagni. A livello personale è stata una bella annata e se poi arriva questo premio, allora significa che è stata apprezzata la mia stagione. E questo mi rende ancora più orgoglioso».

Dediche e futuro

Un centrocampista di grande valore, Michele Raso. Con il pallone fra i piedi è capace di servire assist deliziosi ai compagni. E poi un lancio dei suoi serve per cambiare gioco e aprire prospettive interessanti. Il fatto di saper giocare, bene, anche come difensore è un valore aggiuntivo a questa annata di rilievo. E poi tutti ne parlano, di Michele Raso, come di una persona a modo, di poche parole e tanti fatti. Adesso, per il vincitore della Top Ten di Promozione B 2024/25 è il momento delle dediche. «Questo premio lo condivido con la mia famiglia, con i compagni e con i miei amici, che mi hanno sempre seguito, anche in trasferta. E poi lo dedico al direttore sportivo Mimmo Varrà, che ha sempre creduto in me. Il futuro? Il calcio è la mia vita. Ci gioco da quando avevo quattro anni. Ancora non so dove, ma continuerò a giocare e a divertirmi».